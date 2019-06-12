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    HaberlerEtkinlikUkiyo’nun günbatımı happy hour’ları başlıyor!
    12.06.2019 - 11:42 |

    Ukiyo’nun günbatımı happy hour’ları başlıyor!

    Muhteşem İstanbul manzarasına uzanan sonsuzluk havuzu ve sıra dışı tasarımı ile çıtayı yükselten Fairmont Quasar İstanbul’un beşinci katındaki Ukiyo’nun günbatımı happy hour’ları başlıyor!

    Ukiyo’nun günbatımı happy hour’ları başlıyor!

    Fairmont Quasar İstanbul’un beşinci katında yer alan Ukiyo, eşsiz Boğaz ve kent manzarası, manzaranın sonsuzluğuna vurgu yapan yüzme havuzu ve şehrin dinamiği ile uyumlu tasarımı ile geçtiğimiz sezondan bu yana, İstanbul’un en cool havuzu…

    Kapısından girer girmez konuklarını bambaşka bir dünyanın içine çeken Ukiyo’da, 16 Haziran’dan itibaren happy hour partileri başlıyor.

    Kemal Üşenmez’in ev sahipliğinde gerçekleşecek ve Doruk Can, Mert Erbay, Ali Yılmaz ve Tarık Sarul gibi DJ’lerin performanslarının yanı sıra F1 dansçılarının hareketli şovlarıyla da renklenecek günbatımı havuz partileri, her Pazar 16.00-21.00 arasında İstanbulluları keyifli bir haftasonuna davet ediyor.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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