Ulusal Yarışma’ya başvurular sürüyor

Yarışma yönetmeliği ile başvuru formları Festival Merkezi veya adresinden temin edilebilir. Festivaldeki ulusal yarışma filmlerini değerlendirecek Ulusal Yarışma Jürisi de belirlendi. Semih Kaplanoğlu’nun başkanlığını üstlendiği jüri; oyuncu Nurgül Yeşilçay, yazar Elif Şafak, Toronto Film Festivali Yöneticisi Michéle Maheux ve Venedik Film Festivali Venedik Günleri Bölümü Başkan Yardımcısı, aynı zamanda da Roma Film Festivali Sinema Endüstrisi Etkinliği Yöneticisi Sylvain Azou’dan oluşuyor.

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