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    HaberlerEtkinlikUlusal Yarışma’ya başvurular sürüyor
    22.12.2007 - 00:00 |

    Ulusal Yarışma’ya başvurular sürüyor

    Akbank sponsorluğunda 5 - 20 Nisan 2008 tarihleri arasında gerçekleşecek 27. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma’ya katılmak isteyen Türk filmlerinin yönetmenlerinin, 1 Şubat Cuma günü akşamına kadar Festival Merkezi’ne (İKSV İstiklal Caddesi No: 64 Beyoğlu) başvurmaları gerekiyor.

     Yarışma yönetmeliği ile başvuru formları Festival Merkezi veya adresinden temin edilebilir. Festivaldeki ulusal yarışma filmlerini değerlendirecek Ulusal Yarışma Jürisi de belirlendi. Semih Kaplanoğlu’nun başkanlığını üstlendiği jüri; oyuncu Nurgül Yeşilçay, yazar Elif Şafak, Toronto Film Festivali Yöneticisi Michéle Maheux ve Venedik Film Festivali  Venedik Günleri Bölümü Başkan Yardımcısı, aynı zamanda da Roma Film Festivali Sinema Endüstrisi Etkinliği Yöneticisi Sylvain Azou’dan oluşuyor.
    Ayrıntılı bilgi için :  

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