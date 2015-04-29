Uluslararası bilim proje olimpiyatları

Göçük altında kalan madencilerin yerlerini tespit ederek hayat kurtarmak üzere geliştirilen cihazdan, bamya sapından kağıt üreterek ağaçların hammadde olarak kullanılmasını engelleyen projeye kadar öğrencilerin müthiş icatları görücüye çıktı...

Eğitim, Sosyal Sorumluluk, Öğrenci-Aile ilişkileri, Çevre ve Yardımlaşma gibi sayısız konuda her gün farklı projeler ve etkinlikler gerçekleştiren Okyanus Kolejleri, bugüne kadar Türkiye genelinde organize ettiği Fen Bilimleri Proje Yarışması’nı bu yıl Uluslararası boyuta taşıyarak “Bilim ve Proje Olimpiyatları” adı altında organize etti.

İzmir, Şırnak, Kırklareli, Trabzon gibi ülkemizin dört bir yanından öğrencilerin katıldığı yarışmada bu yıl Slovenya, Tunus, Makedonya ve Pakistan gibi ülkelerden öğrenciler de, topluma fayda sağlayacak farklı icatlarla jüri karşısına geçti.

Bu yıl 7’incisi düzenlenen yarışmada, öğrenciler Mühendislik, Çevre ve Enerji kategorilerinde yarıştı. Türkiye’nin farklı illerinde ya da farklı ülkelerdeki okullarda eğitim gören öğrenciler birbirinden yaratıcı projelerle Bilim ve Proje Olimpiyatları’na başvurdu.

Finale kalan projeler arasında en ilginç olanlarından bazıları; Engelli vatandaşların hayatını kurtaracak bir buluş mimik kontrollü kol protezi; Maden facialarında göçük altında kalan madencilerin yer altındaki konumunu ve yaşam belirtilerini titreşimle tespit eden dahiyane devre sistemi, Doğadaki canlıların yuvalarından esinlenerek belki de yıllar içine ülkemizin tüm mimari yapısını değiştirecek enerji tasarrufu sağlayan keşif, görme engelliler için elektronik okuma cihazı, bamya sapından kağıt üreterek, kağıt endüstrisinde ağaçların hammadde olarak kullanılmasına gerek bırakmayan alternatif üretim ve topluma fayda sağlayabilecek daha pek çok müthiş icat…

Öğrenciler icatları ile Jüriyi oldukça zorladı. Bilim ve Proje Olimpiyatları sonucunda; Enerji alanında İzmir Karşıyaka Anadolu Lisesi’nden katılan öğrencilerin; “Evaporatif Soğutmalı Klima Sistemleri” projesi ile yine İzmir Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin “Nemden Gelen Enerji” projeleri birinciliği kazanırken. Mühendislik alanında ise, Trabzon Akçaabat Şehit Gökhan Uzun Fen Lisesi öğrencilerinin “Güvenlik Sorununa Çok Fonksiyonlu Yeni Nesil Robotlu Çözüm Projesi” ile İstanbul Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin “Patlayıcı Maddelere Karşı Güçlendirilmiş Çelik Lif Katkılı Ultra Yüksek Performanslı Beton Panel Yapı Malzemesi” projesi birinciliğe layık görüldü.

Çevre alanında ise; İstanbul Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin, “Bitkisel Atık Yağlardan Bor Katkılı Yanmaz Yüzey Yalıtım Malzemesi Yapımı” icatları, İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinin “Çevre Dostu ve Akıllı Teknolojilerde Kullanılan Neodimyum Ellementinin Portakal Kabuğu ile Tutulması ve Geri Kazanımı” projeleri ve Pakistan Islamabad Erkek Koleji öğrencilerinin “Atık Muz Kabuklarının Kullanılarak Sulardaki Ağır Metallerin Absorbe Edilmesi” başlıklı projeleri birinciliği kazandı.