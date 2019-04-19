Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması’nın kazananı Uçurtma Peşinde oldu

Başladığı günden itibaren katılımın her yıl katlanarak arttığı ve derece alan filmlerin dünyanın farklı köşelerinde (oskar aday adaylığı dahil) sayısız ödül ve başarılar kazandığı Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması’da onuncu yıl görkemli bir ödül töreni ile tamamlandı. (3.4.2019 tarihinde) Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılan etkinliğe, finalistlerin yanı sıra sanat dünyasının ünlü isimleri Tamer Levent, İlyas Salman, Murat Evgin, Alper Türedi, Veysel Diker, Deniz Özerman, Nergis Çorakçı, Nedim Saban gibi pek çok ünlü sima da katıldı. Gecede Melek Baykal, Engin Çağlar ve İlyas Salman onur ödülü aldılar.

Lions Kısa Film Yarışmasının temellerini atan ünlü yönetmen Yusuf Kurçenli anısına Ayla, Müslüm ve Türk İşi Dondurma Filmlerinin yönetmeni Can Ulkay a “Yusuf Kurçenli Özel Ödülü” verildi.

Özlem Yıldız ve Emre Buga’nın başarıyla sunuculuğunu yaptığı gecenin konuk sanatçısı ise Metin Arolat oldu. Tüm gecenin olduğu gibi Arolat’ın konseri de Uçankuş televizyonundan canlı olarak yayınlandı.

118 Y Anadolu Yakası Lions Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği yarışma, artık uluslararası alanda da büyük ilgi görüyor. Bu yıl Dünya’nın çeşitli ülkelerinden gönderilen 220 eser, yönetmen ve sinema sanatçısı Berhan Şimşek’in başkanlığını yaptığı büyük jüri tarafından değerlendirildi ve Anıl Tokur’un Uçurtma Peşinde filmi birinci oldu. Finalde yarışan 18 kısa kısa film arasında ödüller şöyle dağıtıldı:

Birincilik ve en iyi yönetmen ödülü: Anıl Tokur’un Uçurtma Peşinde filmi,

İkincilik ödülü: Tahsin Özmen’in PANTOR filmi,

Üçüncülük ödülü: Murat Çetinkaya’nın çektiği SONSUZ filmi,

Mansiyon: Salih Ortaçay’ın ÇARK filmi,

En iyi senaryo: Kept filmi DİLARA ŞENBİLGİN,

En iyi görüntü yönetmeni: Sonsuz filmi JOAO PAULO GARCİA,

En iyi sanat yönetmeni: İMPARATORLUKTA ZOR BİR GÜN filmi Ali Şahin,

En iyi kurgu: Mavi Yarın filmi ile NUMAN AYAZ,

En iyi kadın oyuncu: İmparatorlukta Zor Bir Gün filmindeki sanat yönetmeni rolüyle AYRİS ALPTEKİN,

En iyi erkek oyuncu: Her Şey Yolunda filmindeki Bayram rolü ile ARDA YEŞİLLİKÇİ

Onuncu yıl özel ödülü: Ahmet Sagıt’ın YALAN SANATI filmi,

Barış ve dostluk ödülü: Ömer Evre’nin SAVAŞIN İKİ YÜZÜ filmi

Fahrettin Kerim Gökay ödülü: Ayşe Örgün’ün UNUTMA filmi

Komite özel ödülü: Berk Sata- Mert Sata ikilisinin MUTAVVA filmi,

Jüri özel ödülü: Yiğit Evgar’ın BALIK KRAKER filmi,

Yarışmanın büyük jürisi şu isimlerden oluşuyordu:

Jüri Başkanı BERHAN ŞİMŞEK (yönetmen, sinema sanatçısı), TAMER LEVENT (sinema ve dizi sanatçısı), BENNU YILDIRIMLAR (tiyatro ve sinema sanatçısı), MEHMET GÜNSUR (sinema sanatçısı), ORHAN CESUR (yönetmen), Prof. Dr. SELAHATTİN YILDIZ (Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. AYŞE ÇAKIR İLHAN (Ankara Üniversitesi öğretim üyesi), Doç.Dr. FEVZİ KASAP (Yakındoğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı), ZEYNEP ÜSTÜNİPEK (Kadir Has Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Prg.Bşk.), UĞRAŞ GÜNEŞ (Senarist), ELİF EDES TAPAN (TV programcısı), BURAK KANBİR (görüntü yönetmeni), AYÇE ABANA (Tiyatro ve Sinema sanatçısı), ÖNDER YAYCIOĞLU (kamera arkası belgesel yönetmeni), Doç. Dr. BENGİSU BAYRAK (Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi), ŞEYDA DELİBAŞI (senarist), ŞEBNEM ZORLU (tiyatro sanatçısı), OZAN USLU (LEO Yönetim çevresi), RUHİ GÖNÜLLÜ (Genel Yönetmen Vekili ).