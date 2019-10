Uluslararası Pera Festivali

Yapılan yazılı açıklamaya göre, festivalin açılışı, 3 Aralık’ta dünyanın farklı ülkelerinden çingene gelenekleri üzerine görkemli bir gösteri olan "Rüzgarın Çocukları (La Route des Fils du Vent)" ile yapılacak.

Çingenelerin Rajastan’dan başlayıp Endülüs’e kadar uzanan binlerce yıllık yolculuğunu müzik ve dansla yansıttığı Fransız yapımı gösterinin ilk bölümünde, İspanya’dan "Calle Cerezo Flamenco", Hindistan’dan "The Dhoad Gypsies From Rajastan" ve Romanya’dan "Tchaas Gypsy Music From Eastern Europe" adlı gruplar ayrı ayrı performans sergileyecek. Bu bölümde ayrıca, çingenelerin yolculuğu ile müziklerinin etkileşimi de aktarılacak. Gösterinin ikinci kısımda ise tüm sanatçılar bir araya gelecek ve yarattıkları evrensel çingene müziğini ve danslarını sunacak.