Unirock Festivali'ne kimler geliyor?

İlk kez düzenlendiği 2008 yılından bu yana geçtiğimiz üç yıl içinde gerek sahne alan gruplar, gerek prodüksiyon kalitesi, gerekse katılım açısından Türkiye`de metal muzik organizasyonları açısından yeni bir dönem başlatan Unirock Festival, bu yıl 9-10-11 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul'da düzenleniyor.

Bugune kadar aralarında Arch Enemy, Amon Amarth, Testament, Cannibal Corpse, Dark Tranquillity, Obituary, Paradise Lost , Overkill ve Nevermore gibi dev isimleri sahnesinde ağırlayan Unirock Festival kapsamında toplamda 25 yabancı grupla birlikte Türk metal müzik sahnesinin en iyi isimleri sahne aldı. Festivale, geçtigimiz yıl dünyanın en prestijli metal müzik yayını Metal Hammer'da tam 4 sayfa yer verildi.

Unirock Festival 2011'de şu ana kadar sahne alması kesinleşen gruplar Opeth, Hammerfall, Mayhem, Katatonia, Between the Buried and Me ve Eluveitie. Daha birçok isim de yolda.

Unirock Festival 2011 indirimli kombine, süper kombine ve günlük biletleri satışta... Süper kombine biletler her zamanki gibi tüm konserleri sahne önünden izleme, ücretsiz festival tişörtü ve düzenlenecek Meet & Greet etkinliklerine öncelikli katılım hakkı gibi imkanlar sağlıyor.



Unirock Festival 2011

09 Eylül - 11 Eylül