Üniversite öğrencilerinden Çölyak workshopu

10 Nisan Cuma günü Okan Üniversitesi öğrenci konseyinde yer alan Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri Diyet Atölyesi kapsamında Workshoplar ve seminerler düzenliyorlar.



Diyet Atölyesi’nin ilk bölümünde Çölyak Workshop’u düzenleniyor olacak. 10 Ünite + 10 farklı ürün + 8 farklı Üniversiteden katılan 4 öğrenci + 10 Çölyaklı + 8 Okan Üniversitesi 3. Sınıf Beslenme ve Diyetetik Öğrencisi + 2 Şef’in de katılımıyla glutensiz yemek tarifleri uygulayacaklar.



Tarif yapımı sonrasında ise ürün değerlendirme panelistliğini Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanları ve üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik Toplulukları Danışman Öğretim Üyeleri yapıyor olacak.



Diyet Atölyesi’nin ikinci bölümünde ise, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan, Okan Üniversitesi Rektörü Şule Kut, Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Mithat Kıyak, Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof.Dr. Türkan Kutluay Merdol’un açılış konuşmalarının ardından yapılacak olan Panel’de Çölyak’ ın Klinik Yönü, Çölyah Hastalığı, Çölyak Hastalığında Diyetisyen’in rolü gibi konular tartışılarak katılımcı olan öğrenci, öğretim görevlileri ve çölyak hastalarına bilgilendirmeler yapılacak.



Glutensiz a’da 216 yetkilisi Tülin Taşören Ünal’ın konuşmasının ardından, Türkiye’de glutensiz ürünler kategorisinde en bilindik markası Schar’ın Türkiye temsilcisi Nustil firma yetkililerin de glutensiz ürün ve glutensiz pazar hakkında bilgi paylaşımından sonra seminer sona erecek.



İstanbul’daki diğer üniversitelerinde Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri ve öğretim görevlilerin de katılacağı workshopta yaklaşık 400 kişilik katılımcı bekleniyor.



Çölyak: Günümüzde yapılan birçok araştırma gösteriyorki her 100 kişiden 1’i çölyak hastası. Yani Türkiye’de Çölyak Hastalarının %96’sının çölyak olduğunu bilmediğini gösteriyor. Diğer bir deyişle teşhis konmuş hasta sayısı 20,000 civarında iken beklenen hasta sayısı en az 500,000 civarında.