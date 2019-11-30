Ünlü ABD'li doktor, Türk kalp kapak tamiri cihazını dünyaya anlattı

New York'ta bu yıl 46'ncısı düzenlenen Veith Sempozyumu'na, dünyanın birçok ülkesinden 70'ten fazla firma ve 4 bin 500 doktor katıldı. Sempozyuma, Türkiye’de üretilen ICT tıbbi cihazı (Internal Compression Treatment- Internal Kompresyon Tedavisi) damga vurdu.

2018 yılında Amerıcan Journal Of Vascular Dergisi’nde yayımlanan Türkiye’nin vasküler cerrahi alanında tıbbi cihazı ICT, Amerikan Venöz Forum Vakfı Başkanı Lowell Kabnick tarafından dünyaya anlatıldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) dünyaca ünlü cerrahı Prof. Dr. Lowell Kabnick Türkiye’de üretilen damar içi kapak tedavisi cihazı ICT’yi bizzat tanıtarak genişlemiş derin toplardamarlardaki kapakların etrafına özel bir implant enjekte edilmesi yoluyla kapakların tekrar işlevsel hale gelmesini sağlayan ICT hakkında detaylı bilgi vererek cihazın başarısından övgüyle bahsetti.

'Yok etmek yerine kurtarıyor'

Amerikan Venöz Forum Vakfı Başkanı olarak görev yapan ve Amerikan Cerrahlar Koleji ile aynı zamanda Amerikan Fleboloji Koleji Üyesi de olan dünyaca ünlü ABD’li doktor Lowell Kabnick cihazı üreten Türk bilim insanlarına, dünya tıp cerrahisine yapmış olduğu katkıdan ötürü teşekkürlerini iletti.

Lowell, sunumun devamında “Daha önceden damarın açık cerrahiyle alınması veya damarın yakılması yoluyla yapılan tedaviler konuşulmaktayken şu anda ICT sayesinde damarı yok etmek yerine kurtarmaya yönelik yeni bir tedavi imkânı konuşuluyor" dedi.