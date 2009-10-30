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    HaberlerEtkinlikÜnlü DJ'ler bu partide'!
    30.10.2009 - 10:55 |

    Ünlü DJ'ler bu partide'!

    DJ Ange & Gil, 04 Kasım akşamı W Lounge’da gerçekleştirecekleri performansları ile İstanbul’u müzik ve dansa doyuracak.

    Ünlü DJ'ler bu partide'!

    Fransız Riviera’sının en ünlü gece kulüplerinden biri olan ve Cannes Film Festivali after-partylerine ev sahipliği yapan Le Baoli’nin ünlü DJ’lerinin “Glam&Crazy” konsepti ile çıktıkları Amerika ve Avrupa turunun İstanbul ayağına 04 Kasım Çarşamba akşamı W Lounge ve Jack Daniel’s ev sahipliği yapıyor.

    Çağdaş başyapıtı ile tarihi Akaretler Sıraevler’in, yaldızlı kubbe ve minarelerin çevrelediği bir şehirde göz alıcı ihtişamı ile W Lounge yeniliklere ve unutulmaz partilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Şehir içindeki küçük şehir olan W Lounge 04 Kasım Çarşamba akşamı, Jack Daniel’s işbirliği ile gerçekleşecek “Glam & Crazy” konseptli eşsiz parti ile unutulmayacak bir geceye ev sahipliği yapıyor. Fransa’nın en ünlü gece kulüplerinden biri olan ve Cannes Film Festivali after-partylerine ev sahipliği yapan Le Baoli’nin ünlü DJ’leri DJ Ange & Gil’in müthiş performansları eşliğinde eşsiz perküsyon ve büyüleyici dans şovları ile W Lounge’da muhteşem bir parti gerçekleşecek!

    Daha önce Paris Hilton, Dolce & Gabbana’nın Le Baoli’de ev sahipliği yaptığı partilerde performans sergileyen DJ Ange & Gil, 04 Kasım Çarşamba akşamı W Lounge’da gerçekleştirecekleri performansları ile İstanbul’u müzik ve dansa doyuracak.

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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