Ünlü DJ'ler bu partide'!

Fransız Riviera’sının en ünlü gece kulüplerinden biri olan ve Cannes Film Festivali after-partylerine ev sahipliği yapan Le Baoli’nin ünlü DJ’lerinin “Glam&Crazy” konsepti ile çıktıkları Amerika ve Avrupa turunun İstanbul ayağına 04 Kasım Çarşamba akşamı W Lounge ve Jack Daniel’s ev sahipliği yapıyor.

Çağdaş başyapıtı ile tarihi Akaretler Sıraevler’in, yaldızlı kubbe ve minarelerin çevrelediği bir şehirde göz alıcı ihtişamı ile W Lounge yeniliklere ve unutulmaz partilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Şehir içindeki küçük şehir olan W Lounge 04 Kasım Çarşamba akşamı, Jack Daniel’s işbirliği ile gerçekleşecek “Glam & Crazy” konseptli eşsiz parti ile unutulmayacak bir geceye ev sahipliği yapıyor. Fransa’nın en ünlü gece kulüplerinden biri olan ve Cannes Film Festivali after-partylerine ev sahipliği yapan Le Baoli’nin ünlü DJ’leri DJ Ange & Gil’in müthiş performansları eşliğinde eşsiz perküsyon ve büyüleyici dans şovları ile W Lounge’da muhteşem bir parti gerçekleşecek!

Daha önce Paris Hilton, Dolce & Gabbana’nın Le Baoli’de ev sahipliği yaptığı partilerde performans sergileyen DJ Ange & Gil, 04 Kasım Çarşamba akşamı W Lounge’da gerçekleştirecekleri performansları ile İstanbul’u müzik ve dansa doyuracak.