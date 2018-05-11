Ünlü isimler ve Tolga Sarıtaş bu partide buluştu

Tolga Sarıtaş’ın, Barış Manço’nun efsane şarkısı “Dönence”yi kendine has tarzıyla yorumladığı reklam filmi, davetliler tarafından çok beğenildi. Ünlüler, etkinliğin konseptine uygun olarak geceyi kıyafetleriyle siyaha boyadılar.

Oyunculuğunun yanı sıra müzik konusunda da yetenekli olduğunu kanıtlayan Tolga Sarıtaş, başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Son dönemdeki projeleriyle geniş hayran kitlesi yakalayan Tolga Sarıtaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen “Pepsi Max ile Black Parti”, çok sayıda ünlü ismin katılımıyla geçtiğimiz akşam Zorlu Center Morini’de gerçekleşti.

Tolga Sarıtaş’ın, Barış Manço’nun efsane şarkısı “Dönence”yi kendine has tarzıyla yorumladığı reklam filminin izlendiği partiye aralarında; Bensu Soral, Bedirhan Soral, Deniz Marşan, Didem Soydan, Ezgi Mola, Genco Özak, Hakan Baş, Hande Soral, İsmail Demirci, Özgür Masur, Şeyma Subaşı ve Utku Ateş gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

“Senin tercihin, Pepsi Max” diyen Tolga Sarıtaş’ı zamanın ötesine taşıyan reklam filminin izlendiği partiyi, ünlü isimler konsepte uygun olarak kıyafetleriyle siyaha boyadı.

Tolga Sarıtaş, “Pepsi, kalitesiye başarısıyla tüm dünyada kendini kanıtlamış büyük bir marka. Teklif geldiğinde çok mutu oldum. İçinde bulunmaktan son derece keyif aldığım bir proje oldu. Ayrıca uluslararası bir markanın projesinde yer almak gurur verici” dedi.

Reklam filminde Barış Manço’nun “Dönence” şarkısını söylemekten mutluluk duyduğunu belirten Tolga Sarıtaş şöyle devam etti: “Barış Manço, 7'den 77'ye herkesin saygısını ve sevgisini kazanmış değerli bir sanatçı.. Ben de Barış Manço’un efsane şarkısı ‘Dönence’yi söylemekten onur duydum.”