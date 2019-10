Ünlü kadınlar, kadına şiddet için sahnede

İtalyan gazeteci Serena Dandini’nin, kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için kaleme aldığı hikayelerden oluşan sahne performansı ‘Ferite A Morte / Ölümcül Yaralı’ isimli dev proje 22 Nisan Çarşama günü Filli Boya’nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

22 Nisan Çarşamba günü Hilton İstanbul Bosphorus’ta, Filli Boya Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Akpınar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Serra Yılmaz, Hazal Kaya, Ümit Boyner, Deniz Türkali, Ece Temelkuran, Nükhet Duru, Türkan Şoray, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Şevval Sam ve Zerrin Tekindor gibi iş ve sanat dünyasında öne çıkan isimler sahne alarak, 12 kadının hikayesini okudular.

İtalyan gazeteci Serena Dandini’nin kaleme aldığı bu hikayeler, kocaları veya sevgililerinin elinde, belki de son sözünü söyleyemeden can veren kadınların sessiz çığlığından oluştu. Bu çığlık bugüne kadar New York, Cenevre, Washington, Brüksel, Londra, Strasburg, Paris olmak zere pek çok ülkeyi dolaştı. Gittiği her ülkenin önde gelen isimleri tarafından okunarak çoğaltıldı. Ortak bir çabanın ürünü olan bu etkinliğin tek bir amacı var; kadın cinayetlerini bir istatistik olmaktan çıkarmak, duyarlılık ve farkındalık yaratmak.

Ölümcül yaralı hikayeler

Ünlü İtalyan gazeteci Serena Dandini, İtalya Ulusal Araştırmalar Merkezi’nden Maura Misiti ile birlikte tasarladığı ‘Ölümcül Yaralı’ isimli projede, en yakınları tarafından şiddete uğramış kadınların hikayelerini aktarıyor. Dünyanın çok farklı ülkelerinde yaşayan ve farklı sosyal statüden şiddete uğramış kadınların hikayelerinden toplam 12 tanesinin okunduğu bu gecede, Serra Yılmaz ve Gözde Akpınar da birer hikayeyi üstlendi.

Filli Boya kadın konusunda duyarlılığını sürdürecek

Bir kadın yönetici ve bir kız çocuğu annesi olarak bu küresel sorunu ruhunun derinliklerinde hissettiğini belirten Akpınar, kişisel duyarlılığını kurumsal bir duyarlılık olarak da ifade etmek istediğini dile getirdi. Akpınar, kurum olarak bu konuda birçok çalışma yürüteceklerini, kız çocuklarının eğitilmesine destek vereceklerini, bu sorunların en çok eğitimle, bilinç edinmekle çözüleceğine inandığını söyledi.

Projenin kitabı da var

Dandini ve Misiti, toplumun farklı konumlarından kadınların uğradığı şiddeti simgeleyecek hikayeleri kaleme aldıktan sonra bunları derleyerek bir kitap haline getirdiler. Kitaptan seçilen hikayeler sahne alınan ülkelerde, iş, sanat, bilim, basın çevrelerinde öne çıkan isimler tarafından okunuyor. Etkinlik esnasında sahneye yansıtılan portre görselleri ise bir başka kadın sanatçı, Rossella Fumasoni’nin eseri.