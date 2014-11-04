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    HaberlerEtkinlikÜnlü koro şefi Eric Whitacre geliyor
    04.11.2014 - 17:10 |

    Ünlü koro şefi Eric Whitacre geliyor

    Grammy Ödüllü dünyaca ünlü koro şefi Eric Whitacre'yi İndeks Konuşmacı Ajansı İstanbul'a getiriyor.

    Ünlü koro şefi Eric Whitacre geliyor

    Dünyanın en popüler koro bestecisi olarak günümüzde kabul edilen Eric Whitacre, 7 Kasım'da Brand Week İstanbul’da konuşmacı olarak yer alacak.

    MediaCat’ın sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen “Brand Week İstanbul”da marka ve pazarlama dünyasındaki en son trendler ve gelişmeler ele alınacak. Eric Whitacre de Brand Week Istanbul kapsamında dijital inovasyon ile müziğin nasıl birleştirdiğini anlatacak.

    Dünyada eserleri en çok satan koro ve orkestra müziği bestecilerinden biri olan, "Choral Superstar" Eric Whitacre, 2012'de "Light&Gold" isimli ilk albümüyle Grammy ödülü aldı. Dünyada birçok müzik festivaline ismi verilen Whitacre, 2009 yılında başlattığı "Sanal Koro" projesiyle dünyanın dört bir yanından koristleri internet üzerinden bir araya getirdi ve koro müziğinde yeni bir dönemi başlattı. Youtube'da izlenme rekorları kıran "Virtual Choir" projesi, klasik müzik dünyasında dijital bir inovasyona imza attı.

    ABD’nin en köklü konuşmacı ajansı olan Leigh Bureau'nun üyesi olan Eric Whitacre'yi İstanbul'a İndeks Konuşmacı Ajansı getiriyor. İndeks Konuşmacı Ajansı, 2004 yılından bu yana Leigh Bureau’nun Türkiye temsilcisi olarak faaliyet gösteriyor.

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