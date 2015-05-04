BİST99.838-0,38EURO6,36-0,57USD5,73-0,72ALTIN277,51-0,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikÜnlü metal grup Blind Guardian Küçükçiftlik Park'ta
    04.05.2015 - 13:48 |

    Ünlü metal grup Blind Guardian Küçükçiftlik Park'ta

    Metal müziğin fantastik kralları %100 Metal ile yeniden İstanbul’a ve Ankara'ya geliyor

    Ünlü metal grup Blind Guardian Küçükçiftlik Park'ta

    Blind Guardian 13 Mayıs 2015 Salı akşamı Jolly Joker Ankara, 14 Mayıs 2015 Çarşamba günü, İstanbul KüçükÇiftlik’ta,sahne alacak.

    %100 METAL Mayıs ayında Alman öncü prog-power grubu Blind Guardian’ı 13 Mayıs 2015 Salı akşamı Jolly Joker Ankara, 14 Mayıs 2015 Çarşamba günü KüçükÇiftlik Park’ta ağırlayacak.

    Kuruluşlarının üzerinden geçen 30 yılda dünyanın tartışmasız en başarılı metal gruplarından olan Blind Guardian, birçok grubun heavy metal markası altında belirsizleştikleri bir süreçte, eşsiz bir sanat formuyla kendilerini apaçık farklı kıldı ve “çağdaş ozanlar” yıllar boyunca, trendleri takip etmek yerine kendi özgün tarzlarını geliştirmeyi sürdürdüler. Birbirinden başarılı stüdyo albümlerinin yanısıra mükemmel bir canlı performans grubu olarak edindikleri haklı itibarı beş kıtada verdikleri sayısız konserle pekiştirdi ve dünya çapında onlarca festivalde ana grup olarak sahne aldılar.

    Blind Guardian'ın uzun zamandır beklenen onuncu stüdyo albümü “Beyond the Red Mirror” 2015 yılı Ocak ayının sonunda yayınlandı. Blind Guardian’ın Boston, Prag ve Budapeşte orkestralarıyla birlikte kaydettiği albümde, grubun özgün tarzının derinliklerinden çıkan yeni karanlık öyküler yer alıyor.

    %100 Metal konserleri kapsamında “Beyond the Red Mirror” turnesi ile 13 Mayıs 2015 Salı akşamı Jolly Joker Ankara,14 Mayıs 2015 Çarşamba günü İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak olan ozanlar, hayranlarını speed/power köklerine zaman geçtikçe eklenen klasik ve progresif öğelerle bezeli zengin bir müzikal yolculuğa davet ediyor. Organizasyon Vera Müzik.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Sıradaki Haber