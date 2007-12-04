Ünlü müziyenlerle randevunuz var

''İstanbul Resitalleri''nde sahne alan dünyaca ünlü piyano virtüözleri, başarılarını konser sonrası sevenleri ile paylaşmak için, şehrin saygın lezzet noktalarından biri olan Tuus’u tercih edecekler. Napolili genç sefi Giovanni Terracciano’nun kendileri için hazırladığı özel lezzetleri tadan müzisyenler, konser sonrası yorgunluk atarken dinleyicileriyle de sohbet ediyor. Bu akşam Dejan LAzic’i ağırlayacak mekanın bir sonraki konuğu 18 Ocak’ta Daniel Gortler olacak. (0212) 224 81 81