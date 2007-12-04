BİST99.838-0,38EURO6,36-0,56 USD5,73-0,73ALTIN277,51-0,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikÜnlü müziyenlerle randevunuz var
    04.12.2007 - 00:00 |

    Ünlü müziyenlerle randevunuz var

    Nişantaşı’nın en işlek noktasında iddialı lezzetleri ile nam salan Tuus’ta müzk geceleri başlıyor.

    ''İstanbul Resitalleri''nde sahne alan dünyaca ünlü piyano virtüözleri, başarılarını konser sonrası sevenleri ile paylaşmak için, şehrin saygın lezzet noktalarından biri olan Tuus’u tercih edecekler. Napolili genç sefi Giovanni Terracciano’nun kendileri için hazırladığı özel lezzetleri tadan müzisyenler, konser sonrası yorgunluk atarken dinleyicileriyle de sohbet ediyor. Bu akşam Dejan LAzic’i ağırlayacak mekanın bir sonraki konuğu 18 Ocak’ta Daniel Gortler olacak. (0212) 224 81 81
      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
      daha fazla video için
      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

      Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

      KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

      KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

      Spor salonunda kan davası cinayeti!

      Spor salonunda kan davası cinayeti!

      Sıradaki Haber