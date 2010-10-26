Ünlü piyanist İstanbul'da!

CRR’de 30 Ekim’deki konserde caz dünyasının en iyi piyanistlerinden biri olarak kabul edilen ve dokunaklı melodileriyle tanınan Barron’a, saksafonda Rutgers’den öğrencisi olan David Sanchez, davulda Johnathan Blake ve kontrabasta Kiyoshi Kitagawa eşlik edecek.



Caz dünyasının en iyi piyanistlerinden biri olarak kabul edilen Kenny Barron, 30 Ekim akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR)’de bir konser verecek. Dokunaklı melodileriyle tanınan Barron’a saksafonda Rutgers’den öğrencisi olan David Sanchez, davulda Johnathan Blake ve kontrabasta Kiyoshi Kitagawa eşlik edecek.



Henüz 14 yaşındayken caz dünyasına adım atan, bu serüvende Dizzy Gillespie, James Moody, Milt Jackson gibi ustalarla çalışan, 9 kez Grammy’e aday gösterilen, 200’ün üzerinde kayıtta imzası bulunan ve American Jazz Hall of Fame tarafından, yaşam boyu başarı ödülüne layık görülen Kenny Barron ayrıca hayatını adadığı caz dünyasına önemli yetenekler kazandırmak için eğitmenlik yapıyor.

CRR’de saat 20.00’de başlayacak konserin biletleri 29 ve 19 TL olarak açıklandı.



-67 YILLIK YAŞAMININ 53 YILI "CAZ" İLE GEÇTİ-

Ünlü caz piyanisti Kenny Barron, pek çok ünlü sanatçının doğum yeri olan Philadelphia’da 1943 yılında dünyaya geldi. Annesi Kenny’i küçük yaşlarda piyano ile tanıştırdı. 6 yaşında piyano çalmaya başlayan Kenny, kendileri de birer cazcı olan ağabeyleri ve babasının da yönlendirmesiyle 14 yaşında yaşadığı şehir Philadelphia’da profesyonel olarak piyano çalmaya başladı. Cazla olan bu profesyonel tanışıklığı Kenny’i 15 yaşında New York’a sürükleyecek, genç piyanist 19 yaşına geldiğinde Dizzy Gillespie’nin grubunda çalmaya başlayacaktı.



-"BEYNİNİZLE ÇALARSINIZ, ANCAK KALBİNİZ SİZİ YÖNLENDİRMELİ"-Cazda emprovizasyonu (doğaçlama) korumaya çalışan ve melodiye önem veren Barron, piyanist ve besteci kimliğinin yanı sıra aynı zamanda da 30 yıllık bir eğitmen. 25 yıl Rutgers Üniversitesi’nde aranjman ve bestecilik eğitimi veren Barron daha sonra Juilliard Konservatuvarı’nda piyano dersleri vermeye devam etti. Kenny Barron öğrencilerle ilgili olarak şunları söylüyor:

"Gençler gerçekten çok iyi ve harikalar. Bazen de korkutucular. Özellikle teknik terminolojide ve okuma konularında benim onların yaşında olduğumdan çok daha ileriler. Ancak bir dezavantajları var. Müzik öğrenmedeki temel problemlerden birisi duyguları göremiyor oluşunuzdur. Beyninizle çalarsınız fakat kalbiniz sizi yönlendirmeli. Sanırım bunu zaman geçtikçe öğrenecekler."

Kenny Barron eğitmenlik süreci boyunca David Sanchez, Terence Blanchard ve Regina Bell gibi pek çok yetenekli öğrenci yetiştirdi