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18.11.2019 - 12:40 |

Ünlü tasarımcı Zac Posen markasını kapatıyor

Moda dünyasında kendini tasarımları ile kanıtlamış Zac Posen moda evini kapatma kararı aldı. Birçok ünlünün kırmızı halıdaki ilk tercihi olan Zac Posen'in aldığı bu karar moda dünyasını şaşırttı.

Ünlü tasarımcı Zac Posen markasını kapatıyor

Eda Özdemir - PembeNar Özel

Zac Posen gençlik yıllarını Manhattan'ın modayı en yakından takip eden bölgesi olarak kabul edilen Soho'da geçirdi. Bu sayede punk, feminen, etnik ve şık çizgileri birçok farklı renk ile tasarımlarında birleştiren Zac Posen modanın dahi çocuklarından biri haline geldi. 2000'li yılların başında tasarımları ile 'modanın yeni prensi' olarak anılmaya başladığı ilk andan itibaren sıra dışı dizaynları ve feminen dokunuşları ile de birçok ünlünün ilk tercihi oldu. 

Zac Posen'in moda endüstrisindeki kariyeri aslında sanat konusunda aldığı eğitimlere dayanıyor. New York'taki Saint Ann's School'da sanat eğitimini tamamladıktan sonra Parsons’ta aldığı moda lisansı ile beraber kariyerine yön vermeye başlıyor. Daha sonra Londra'da bulunan ünlü sanat ve moda akademisi Central Saint Martins'de eğitimini tamamlıyor.

Kırmızı halıdaki başarısı, yaptığı işbirlikleri ve moda haftalarının aranan ismi olmasına karşın geçtiğimiz haftalarda Instagram üzerinden yaptığı bir açıklama ile markasını kapatma kararı aldığını açıkladı. Açıklamasında moda sektörünün zor bir dönemden geçtiğine de değindi Zac Posen. Moda evini en başta satmak istediğini ancak satışı gerçekleştirebileceği bir yatırımcı çıkmadığı için markasını kapatma kararı aldığını belirtti.

Yapılan yorumlar Posen'ın modadaki hızlı tüketimin kurbanı olduğu yönünde.

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