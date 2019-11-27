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27.11.2019 - 12:03 |

Ünlüler Atelier Rebul etkinliğinde buluştu

Atelier Rebul; Türkiye'nin en prestijli AVM'lerinden İstinyePark’taki görkemli mağazasının kapılarını açtı.

Ünlüler Atelier Rebul etkinliğinde buluştu

Atelier Rebul Kurucu Ortağı Nüket Filiba ev sahipliğinde mağaza açılışına özel gerçekleşen davete iş, sanat, cemiyet hayatından ünlü isimler katılım gösterdi. Ebru Akel, Burcu Esmersoy, Ahu Yağtu, Emina Jahovic, Emine Kütük Palabıyık, Esra Eron, Ilgın Dalan, Özlem Güsar, İpek Toplusoy, Pınar Tezcan Özçapkın, Ayşegül Tuncer, Bilge Kuru, Carolina Aldrovandi, Dilek Avşar davete katılım gösteren isimler arasındaydı. Tuvana Büyükçınar'ın markanın ruhuyla örtüşen, açılışa özel tasarladığı eşarplar davete renk katarken, konsepti ile içeriye girildiği anda büyüleyen mağaza büyük beğeni topladı.

Açılışta kısa bir konuşma gerçekleştiren Atelier Rebul Kurucu Ortağı Nüket Filiba; "İstinyePark mağazamızla birlikte Türkiye'deki mağaza sayımızı 21'e yükseltmiş olduk. Geçmiş ve günümüzü harmanlayan Atelier Rebul markamız, sağlık ve güzellik atölyesi konseptiyle büyümeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. Açılışa özel tasarladığı eşarplarla büyük beğeni toplayan Tuvana Büyükçınar ise; "Atelier Rebul’un doğduğu İstanbul, benim de en büyük ilham kaynağım diyebilirim. İstanbul geçmişle geleceği, modernle gelenekseli, tutkuyla zarafeti bir araya getiriyor. Atelier Rebul'un İstanbul Koleksiyonu'ndan aldığım ilham ve İstanbul tutkumla özel eşarplar tasarlamak istedim. Mirasımıza sahip çıkmak benim için büyük bir keyif" dedi.

 

 

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