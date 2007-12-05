05.12.2007 - 00:00 |
Ünlülerden 'Günebakan' şarkıları
Mesleklerinde başarılı 15 özel isim JOY FM’in sosyal sorumluluk projesi için bir araya geldi.
Abdullah Malkoç
Sanat, iş dünyası ve medyanın önde gelen isimlerinin Joy FM’deki en sevdikleri şarkılardan oluşan ''Biz Şarkımızı Seçtik'' isimli albümün tanıtımı önceki akşam Kuruçeşme Blackk’te yapıldı.
19.90 YTL’den SONY BMG etiketiyle müzik marketlerdeki yerini alan albümün tanıtımında şarkıları Melis Sökmen seslendirdi. Joy FM’in bu albümden elde edeceği gelirin tümü, Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’nın (YİBO) oluşturulması ve yenilenmesi için TOÇEV ve RE/MAX işbirliği ile yürütülen ''Günebakan Projesi''ne bağışlanacak. Ayrıca 15 ünlü ismin seçtiği bu şarkılar 100.6 Joy FM’de, önümüzdeki günlerde eğitime destek için çalacak.
Nilüfer No Volvere - Gipsy Kings
Beyazıt Öztürk Et Si Tu N’Existais Pas - Joe Dassin
Elif Dağdeviren What A Wonderful World - Tony Bennett
Alinur Velidedeoğlu Don’t Let Me Be Misunderstood - Nina Simone
Filiz Akın Besame Mucho - Cesaria Evora
Güneri Cıvaoğlu Histoire D’un Amour (Historia De Un Amor) - Cyrius
Bennu Gerede Everybody Here Wants You - Jeff Buckley
Ediz Hun Lady - Kenny Rogers
Ece Sükan No Ordinary Love - Sade
Tan Sağtürk Black Orpheus - Tom Grant
Cemil İpekçi Les Hommes Qui Passent - Patricia Kaas
Şebnem Dönmez My Funny Valentine - Chet Baker
Nasuh Mahruki One More Cup Of Coffee - Bob Dylan
Ebru Uygun Always On My Mind - Elvis Presley
Sanat, iş dünyası ve medyanın önde gelen isimlerinin Joy FM’deki en sevdikleri şarkılardan oluşan ''Biz Şarkımızı Seçtik'' isimli albümün tanıtımı önceki akşam Kuruçeşme Blackk’te yapıldı.
19.90 YTL’den SONY BMG etiketiyle müzik marketlerdeki yerini alan albümün tanıtımında şarkıları Melis Sökmen seslendirdi. Joy FM’in bu albümden elde edeceği gelirin tümü, Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’nın (YİBO) oluşturulması ve yenilenmesi için TOÇEV ve RE/MAX işbirliği ile yürütülen ''Günebakan Projesi''ne bağışlanacak. Ayrıca 15 ünlü ismin seçtiği bu şarkılar 100.6 Joy FM’de, önümüzdeki günlerde eğitime destek için çalacak.
İşte o şarkılarMehmet Y. Yılmaz Dance Me To The End Of Love - Leonard Cohen
Nilüfer No Volvere - Gipsy Kings
Beyazıt Öztürk Et Si Tu N’Existais Pas - Joe Dassin
Elif Dağdeviren What A Wonderful World - Tony Bennett
Alinur Velidedeoğlu Don’t Let Me Be Misunderstood - Nina Simone
Filiz Akın Besame Mucho - Cesaria Evora
Güneri Cıvaoğlu Histoire D’un Amour (Historia De Un Amor) - Cyrius
Bennu Gerede Everybody Here Wants You - Jeff Buckley
Ediz Hun Lady - Kenny Rogers
Ece Sükan No Ordinary Love - Sade
Tan Sağtürk Black Orpheus - Tom Grant
Cemil İpekçi Les Hommes Qui Passent - Patricia Kaas
Şebnem Dönmez My Funny Valentine - Chet Baker
Nasuh Mahruki One More Cup Of Coffee - Bob Dylan
Ebru Uygun Always On My Mind - Elvis Presley