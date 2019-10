Ünlülerden 'Günebakan' şarkıları

Sanat, iş dünyası ve medyanın önde gelen isimlerinin Joy FM’deki en sevdikleri şarkılardan oluşan ''Biz Şarkımızı Seçtik'' isimli albümün tanıtımı önceki akşam Kuruçeşme Blackk’te yapıldı.19.90 YTL’den SONY BMG etiketiyle müzik marketlerdeki yerini alan albümün tanıtımında şarkıları Melis Sökmen seslendirdi. Joy FM’in bu albümden elde edeceği gelirin tümü, Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’nın (YİBO) oluşturulması ve yenilenmesi için TOÇEV ve RE/MAX işbirliği ile yürütülen ''Günebakan Projesi''ne bağışlanacak. Ayrıca 15 ünlü ismin seçtiği bu şarkılar 100.6 Joy FM’de, önümüzdeki günlerde eğitime destek için çalacak.

İşte o şarkılar

Mehmet Y. Yılmaz Dance Me To The End Of Love - Leonard CohenNilüfer No Volvere - Gipsy KingsBeyazıt Öztürk Et Si Tu N’Existais Pas - Joe DassinElif Dağdeviren What A Wonderful World - Tony BennettAlinur Velidedeoğlu Don’t Let Me Be Misunderstood - Nina SimoneFiliz Akın Besame Mucho - Cesaria EvoraGüneri Cıvaoğlu Histoire D’un Amour (Historia De Un Amor) - CyriusBennu Gerede Everybody Here Wants You - Jeff BuckleyEdiz Hun Lady - Kenny RogersEce Sükan No Ordinary Love - SadeTan Sağtürk Black Orpheus - Tom GrantCemil İpekçi Les Hommes Qui Passent - Patricia KaasŞebnem Dönmez My Funny Valentine - Chet BakerNasuh Mahruki One More Cup Of Coffee - Bob DylanEbru Uygun Always On My Mind - Elvis Presley