Unsuz çikolatalı kurabiye tarifi
Unsuz, hafif ve üstelik çikolatalı kurabiye yapmaya ne dersiniz? Yapımı çok basit olan ve hızlıca hazırlayabileceğiniz unsuz çikolatalı kurabiye için malzemeleri hazırlayın! İşte unsuz çikolatalı kurabiye tarifi...
Unsuz, çikolatalı ve daha sağlıklı kurabiye yapmaya ne dersiniz? Çok lezzetli olan ve ağızda dağılan bu kurabiye tarifini mutlaka evinizde deneyin. Bitter çikolata ile daha da lezzetlenen unsuz çikolatalı kurabiye tarifi için malzemeleri şimdiden hazırlayın. İşte tarifi...
Malzemeler:
-2 yumurta
-Yarım su bardağı toz şeker
-160 gr eritilmiş bitter çikolata
-20 gr kakao
-1 çay bardağı ince çekilmiş badem veya fındık (Un haline gelmiş)
-1 çay kaşığı kabartma tozu
Üzerine:
-1 su bardağı pudra şekeri
Nasıl yapılır?
-Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta mikser ile iyice çırpın.
-Üzerine erittiğiniz ve soğuttuğunuz bitter çikolatayı ilave edip spatula ile karıştırın.
-Badem ununu, elediğiniz kakaoyu ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.
-Kabın üzerini streç film ile kapatıp buzdolabında katılaşana kadar (30 dk) bekletin.
-Tepsiye yağlı kağıt serin. Hamurdan minik toplar koparıp elinizle yuvarlayın ve pudra şekerine bulayın.
-Aralıklı olarak tepsiye dizin. Avucunuzla hafifçe tepelerine bastırıp hafif düzleştirin.
-Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında en fazla 6-7 dk pişirin ve tepsiyi fırından alın.
-Kurabiyeler soğuduktan sonra tepsiden alın.
Afiyet olsun.