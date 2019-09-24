Unsuz çikolatalı kurabiye tarifi

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Bugün Gün içinde ailenizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Geçmişte kalan fakat sizi duygusal olarak rahatsız eden olaylar gündeminize gelebilir. Kendi içinize yönelebilirsiniz. Bireyselliğiniz ön plana çıkabilir. Öğleden sonra işlerinizde tamamlanması gereken ertelediğiniz konulara ilgilenebilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün hayatınızda önem verdiğiniz konularda en iyisini yapmak için çaba gösterebilirsiniz. Gün içindeki hareketlilik sizi biraz yorabilir. Yakın çevrenizde olan olaylara kayıtsız kalamayacağınız zamanlar var. Ticari görüşmeler önem kazabilir. Bazı konularda kısıtlandığınız hissedebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işlerinizde yavaşlama yaşayabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele etmeniz gerekebilir. Gelecek yönünde yeni planlamalar yapabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işlerinizdeki aksilikler keyfinizi kaçırabilir. Kişisel becerinizle işlerinizi yoluna koyabileceksiniz. Çevrenizdeki kişilerden destek alabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içindeki sıkışıklıklardan olumsuz etkilenebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda sorumlu olduğunuz işlerde yavaşlamalar meydana gelebilir. Bazı işlerinizi ertelemeniz sizin için daha iyi olacaktır. Yeni planlamalar için uygun zamanlar değil.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün bilemediğiniz konularda daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Uğraştığınız işlerinizde sorumluluklarınız artabilir. Planlarınızda değişiklikler olabilir. Gün içinde işlerinizde sıkışıklıklar meydana gelebilir. Duygusal anlamda yaralandığınız konular gündeme taşınabilir. Kendi iç dünyanıza dönmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün gelecek planlarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda en iyisini yapmak için çaba göstereceğiniz zamanlar var. İlerleyen zamanlarda planlama hatalarından kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İşlerinizi toparlamak için destek alabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün iş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Başarı için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. İlişkileriniz önem kazanabilir. Hırslı bir gündesiniz fakat öğleden sonra işlerinizde yavaşlamalar meydana gelebilir. Planlarınızdaki değişiklikler sorumlu olduğunuz konularda aksamalar meydana getirebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yeni konular dikkatinizi çekebilir. Akademik konularla ilgilenebilirsiniz. Bazı konularda özgür olmak isteyebilirsiniz. Bir yandan kısıtlandığınızı da hissedeceğiniz zamanlar var. Yabancılarla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde zirvede kalmak için çok mücadele etmeniz gerekebilir. Gelecek yönünde yaptığınız planlarda iptaller meydana gelebilir. Gün içinde akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün size kriz yaratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Mali konularla ilgili yenilenme içine girebilirsiniz. Ortaklı işlerinizde daha fazla mücadele gerektiren durumlar sizi endişelendirebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. İlerleyen saatlerde işlerinizi ve kafanızı toparlamak için boş vaktiniz olacaktır.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Geleceğinizle ilgili konularda eşiniz ile birlikte hareket etmeniz gereken bir gündesiniz. Öğlen saatlerinde planlarınızda değişiklikler olabilir. İkili ilişkilerinizde tepkilerinize özen göstermeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde hırslı davranabilirsiniz. Bazı konuları da ötelemeniz gerekebilir. Rutin işlerinizi tamamlamanız için uygun bir gündesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma hayatınızla ilgili konular bugün gündeminizi meşgul edebilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanız gerekebilir. Bazı konularda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İşlerinizde yavaşlamalar söz konusu olabilir. Eskide kalmış tamamlanmamış işlerinizi bitirmeniz için uygun bir gün olabilir. Çalışma arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku