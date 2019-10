Unutulmaz bir yeni yıl gecesi!

Batı Akdeniz mutfağından lezzetli seçenekler sunan The Galliard, “Yeni Yıl Tadım Menüsü” ve müzik dolu programı ile hem damaklarda hem de kalplerde iz bırakacak.



Damak tadına önem verenleri kaliteli müzikle buluşturan The Galliard, yılbaşı gecesine özel programı ile yeni yılı unutulmaz bir gece ile karşılıyor. Batı Akdeniz mutfağının eşsiz lezzetlerinden oluşan “Yeni Yıl Tadım Menüsü”nde İspanyol böreği Empanada, Çıtır Ravioliler, Parmesanlı Kabak ve Patlıcan Cipsleri ve Dana Carpaccio’dan oluşan başlangıçlara, avakado dilimleri ile taçlandırılan Kinoa Salata eşlik ediyor. Ana Yemeklerde The Galliard’ın vazgeçilmezi Parmesan Tekerinde Trüf Soslu Risotto ve fırında akçaağaç şurubu ile pişirilen meşhur Kars Kazı damaklarda iz bırakacak lezzetlerden. Yılbaşı özel sunumu ile Karamelli Rüyalar ise misafirlere gerçek bir şölen deneyimi yaşatacak.



The Galliard’da yıl biter, parti bitmez!

Maksimum lezzet ve maksimum eğlence anlayışını benimseyen The Galliard yılbaşı gecesine özel Dj performansı ile misafirleri dans, müzik ve eğlence dolu bir gece bekliyor.



Yeni Yıl Tadım Menüsü: Limitsiz yerli şarap, bira, JB viski ve Smirnoff Vodka dahil kişi başı 270 TL.



Adres: Nispetiye Caddesi Etiler Apartmanı 104, Etiler, Beşiktaş

Rezervasyon için; 444 0233