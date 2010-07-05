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05.07.2010 - 15:40 |

Unutulmaz Edit Piaf şarkıları!

Kanada’nın folk müzik alanındaki en ünlü isimlerinden Martha Wainwright, efsanevi Fransız şarkıcı Edith Piaf’ın şarkılarını seslendireceği özel bir konserle Sepetçiler Kasrı’nda seyircisiyle buluşacak.

Unutulmaz Edit Piaf şarkıları!

Müzisyen Wainwright ailesinin Rufus Wainwright’tan sonra bir üyesi daha İstanbul Caz Festivali’nin konuğu olacak. Kanada’nın folk müzik alanındaki en ünlü isimlerinden biri olarak gösterilen Martha Wainwright, efsanevi Fransız şarkıcı Edith Piaf’ın şarkılarını seslendireceği özel bir konserle 6 Temmuz Salı gecesi saat 22.00’de Sepetçiler Kasrı’nda Festival seyircisiyle buluşacak.

Montreal’de doğup büyüyen ve Fransızcayı okulda öğrenen Wainwright, sekiz yaşından beri büyük bir Edith Piaf hayranı. Sanatçı, hayatındaki en etkileyici figürlerden biri olan Edith Piaf’a adadığı "Martha Wainwright Sings Piaf" projesiyle, gittiği her ülkede övgüler topluyor. Şarkı söyleme stilinde Piaf’ın izlerini de taşıyan Martha Wainwright’ın, aralarında Edith Piaf’ın "La Foule", "L’Accordéoniste" ve "Le Chant D’Amour" gibi unutulmaz şarkılarının da yer alacağı konserin, festivalin kaçırılmayacak gecelerinden biri olacağı belirtiliyor.
Folk müzisyenleri Loudon Wainwright III ve Kate MacGarrigle’ın kızı olan Martha Wainwright, ünlü ozan-şarkıcı Rufus Wainwright’ın kız kardeşi. Sıklıkla aile üyelerinin albümlerinde yer alan Martha Wainwright, 2005 yılında kendi adını verdiği ilk stüdyo albümünü çıkardı ve Kanada ve Avrupa’da büyük beğeni topladı.

Sepetçiler Kasrı’ndaki konserde, Martha Wainwright’a, bas gitarda Brad Albette, piyanoda Thomas Bartlett ve gitarda Doug Wiesselman eşlik edecek."Martha Waingwright Sings Piaf" konserinin biletleri, oturmalı 50 TL, ayakta 40 TL ve öğrenci 30 TL’den satılıyor.

-EUROPEAN JAZZ CLUB GECELERİ-

İKSV’den verilen bilgiye göre Festivalde Türkiye caz sahnesinin en başarılı isimlerini Avrupalı ustalarla özel projelerde buluşturan "European Jazz Club" serisi, bu yıl Kahve Dünyası sponsorluğunda, Salon’da düzenleniyor. European Jazz Club konserlerinde, 6 Temmuz Salı akşamı duru, kırılgan ve naif ses tonu ve sağlam vokal tekniğiyle büyük beğeni toplayan Jülide Özçelik’in grubu Jülide Özçelik Band ve değişik projeleri ile Hollanda’nın tanınmış saksofon ve klarnet sanatçılarından Maarten Ornstein saat 22.30’da Salon’da buluşacak. Konserde vokallerdeki Jülide Özçelik’e, klarnet, tenor saksofonda Maarten Ornstein, gitarda Cem Tuncer, piyanoda Ercüment Orkut, kontrbasda Kağan Yıldız ve davulda Ediz Hafızoğlu eşlik edecek.

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