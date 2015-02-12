Urartu Krallığı'nı keşfedin!

Doğu Anadolu’ya özgü bir uygarlığa sahip olan Urartu Krallığı’na ait takıların yer aldığı sergide; M.Ö. 8. ve 7. yüzyıl’a ait iğneler, yüzükler, küpeler, bilezikler, fibulalar, kemer ve kemer parçaları, adak levhaları, pazıbentler, boyunluklar, kolyeler, saç spiralleri ve pektoral parçalar yer alıyor. Sergide yer alan 74 parça kemer, dönemin özelliklerini ve ihtişamını yansıtıyor.



Dünyanın en kapsamlı Urartu dönemi koleksiyonlarından biri olan Rezan Has Müzesi Urartu Takı Koleksiyonu yaklaşık 1.100 eserden oluşuyor. Sergi 31 Ağustos 2015 tarihine kadar gezilebilecek.