Urban Loung'da her gece ayrı bir etkinlik!

• 17 Ekim Çarşamba

İlker Rukan & Dora Bakan

Sadece kendi tasarladıkları özel partilerde müzik çalan İlker Rukan ve Dora Bakan, setlerinde House, Disco ve türevlerine yer veriyor. İkili 17 Ekim Çarşamba gecesi "Wet Wed" gecelerinin ilkinde Urban Lounge'un kabininde olacaklar.22.00 Giriş ücretsiz Adres: Kuloğlu mah. Altıpatlar sok. Çubukçu Çıkmazı No: 3/A Cihangir 0212 249 66 22

• 18 Ekim Perşembe, Fesleğen Gecesi

Kafası Karışık Kontrtenor Harun Ateş

Gurme lezzetler sıra dışı sahne performansları ve iyi müzikle buluşuyor

Perşembe ve Cuma akşamları Urban Lounge’da, Aslı Ünsal imzalı Fesleğen Meyhane’nin işlettiği mutfağıyla gurme lezzetler öne çıkıyor. Perşembe ve Cuma akşamları düzenlenen Fesleğen Geceleri’nde klasikleşen Fesleğen Meyhane’nin lezzetli mönüsü; cıvıl cıvıl peruklar, pırıltılı aksesuarlarla renklenen muzip eğlence ve iyi müzikle birleşecek. Farklı konseptteki sahne performanslarını gurme lezzetlerle buluşturan Fesleğen Gece’sinin Perşembe akşamki sahnesinde, Namı-ı diğer Kafası karışık kontrtenor, Harun Ateş yer alacak. İngiltere’den Diyarbakır’a, tozu yutulmadık sahne bırakmayan kontrtenor şark bülbülü, “Kafası Karışık Kontrtenor”, yeni sezonu yeni şarkılar ve muzip hikayeleriyle açıyor. Farklı dönemlerden aryalar, arabesk, pop, caz, alaturka şarkılar, 60’lardan 90’lara hit parçalardan oluşan repertuarını, hikayeler ve göz alıcı sahne aksesuarlarıyla birleştiren Harun Ateş, “Kalp Kırmayan Erkekler Orkestrası” ile Urban Lounge sahnesinde olacak. Eşine az rastlanır güçlü sesi, kabare tadında sunumu ve karışmış kafasıyla Nuri Harun Ateş, eğlenceyi sanatsal bir muziplikle birleştirmeyi oldukça iyi başarıyor. Nam-ı diğer Kafası Karışık Kontrtenor, kendi şarkıları, söylemeden duramadığı, başkalarının şarkıları ve "Nuri Disko" konseptliyle yeni dönem eğlencenin başarılı isimlerinden. Gece, Aslı Ünsal’ın özel arşivinden derlediği şarkılarla devam edecek. Fix Mönü (Sınırsız yerli içki): 20.00-01.00 85 TL, Sahne performans: 22.00, 20 Tl Adres: Kuloğlu mah. Altıpatlar sok. Çubukçu Çıkmazı No: 3/A Cihangir Rezervasyon: 0212 292 87 80

• 19 Ekim Cuma, Fesleğen Gecesi

Faslı Azumet; Cuma akşamı ise Fesleğen’in lezzetli mönüsü, İstanbul Radyosu sanatçılarından kurulu fasıl ekibi Faslı Azumet’in şarkılarıyla buluşacak. Gece, Aslı Ünsal’ın özel arşivinden derlediği şarkılarla devam edecek. Fix Mönü (Sınırsız yerli içki): 20.00-01.00, 85 TL, Sahne performans: 22.00, 20 Tl Adres: Kuloğlu mah. Altıpatlar sok. Çubukçu Çıkmazı No: 3/A Cihangir Rezervasyon: 0212 292 87 80

• 20 Ekim Cumartesi

Drop Out Orchestra (Live&Dj, Danimarka) İlkay Türk & Badmonkey

Canlı performansları, loop’lar, acapella’lar ve perküsyonların üstüne çaldıkları bas gitar eşliğinde yaptıkları gerçek zamanlı edit ve remix’lerle son dönemde disco ve house dünyasında gerçekleşen en nefes kesici şov olarak gösterilen Danimarka çıkışlı Drop Out Orchestra, Cumartesi akşamı Urban Lounge sahnesinde.

2008 yılındaki kuruluşlarından itibaren, bir adam ve bir sampler’ dan oluşan proje; bir müzik öğretmeni, bir ses mühendisi ve müzik teknolojisi yazarından oluşan stüdyo ekibine kadar genişledi. Değişmeyen tek şey ise, sadece müziklerine odaklanılsın diye, isim ve resimleri olmadan, gerçek kimlikleri ile ilgili olan gizemdi.Bugüne kadar grup, Pete Tong’un radyo şovunda haftanın parçası ilan ettiği, Fat Boy Slim tarafından bir numara gösterilen “Baby Come Home” adlı singleları ve Daft Punk ‘ın “International Track” coverını da içeren ciddi anlamda büyük çıkışlar ve Paul Weller, Flight Facilities, Mario Basanov ve Ilija Rudman gibi isimler için kusursuz remixler yaptılar. Biletler: 25 TL Adres: Kuloğlu mah. Altıpatlar sok. Çubukçu Çıkmazı No: 3/A Cihangir 0212 249 66 22

22 Pazartesi: The New Karaoke 22.00-03.00

23 Ekim Salı: The Dears / Cover grubu: The Dears iki çatlaktan oluşur: Gülseda Küçük ve Burçak Daldal. İki sene önce Pop Up projesinde kaynaşmışlar ve hemen muzip planlar yapmaya başlamışlardır. Hanım kızımız vokal yapar, ritim tutar, kahkaha atar; er kişi gitar çalar, vokal yapar, cin içerse çarpar. Akıllarına ne eserse, canları ne çekerse, hangi parçaları beğeniyorlarsa alır, akustik formatta size sunarlar. O yüzden eşlik ettiğiniz parçanın Hande Yener ya da Megadeth olduğunu fark ettiğinizde sakin olun. Zamanla alışırsınız.

24 Ekim Çarşamba: Death to Preppies: Death To Prepies'in ilgi alanı, Punk, Post-Punk, New Wave, Deneysel, Indie.. İlham aldıkları gruplar ise; The Cramps, The Fall, Wire, Sonic Youth, Magazine, Swell Maps, Public Image Ltd., Pere Ubu, Gang of Four…

25 Ekim Perşembe: Fesleğen Gecesi/ Grup Faros (Türk Sanat Müziği ve Rembetiko)

26 Ekim Cuma: Fesleğen Gecesi/ Fasl-ı Azumet

27 Ekim Cumartesi: Radio Oxigen pres. Som Sistema: Low Earth (UHR) & Doğan Aktay & Altan Balgir & Ömür Sarı

29 Pazartesi: The New Karaoke 22.00-03.00

30 Ekim Salı: Mr & Misfits (Live)

31Ekim Çarşamba: That's Halloween Party İstanbul'daki tüm üniversitelerde temsilcileri bulunan ve çeşitli mekanlarda konsept organizasyonlar düzenleyen That's Entertaiment, 31 Ekim Cuma gecesi özel olarak tasarladıkları Halloween Party ile Urban Lounge da.Organizasyonun belirleyeceği doğrultuda fiyatlandırılacaktır.

Urban Lounge Hakkında

“Urban Lounge”Açıldı: Şehirli Yaramaz Çocuk Evine Döndü

Kent kültürünün popüler markası Urban Bug, sezonu Cihangir’deki yeni mekanıyla açtı. Urban Lounge, haftanın yedi günü, gündüzden geceye, kent kültürüne yönelik tam kapsamlı bir ajandayla hizmet veriyor. Cihangir’de, farklı zevklere yönelik üç ayrı konsepti tek bir çatı altında birleştiren Urban Lounge, kapı kapı dolaşmaktan yorulanlar için de cevap niteliğinde. Kulüp, restaurant ve cafe olarak üç farklı konsepti birleştiren mekan, bilinen Urban Bug eğlencesinin yanında Beyoğlu’nun tanınmış isimlerinden, Fesleğen Meyhane’nin işlettiği mutfağıyla da öne çıkacak. Urban Lounge’un bahçesi ise yaz kış misafirlerin ağırlamaya devam edecek.

Bugüne kadar, kent kültürünün popüler markası olarak, hizmet ve eğlence sektöründe 3 milyondan fazla kişiye ulaşan ve 300’den fazla yerli ve yabancı sanatçıyı kentli böceklerle buluşturan Urban Bug etkinliklerini Urban Lounge’da gerçekleştirecek.

Tek mekanda üç konsept, haftanın yedi günü dolu ajanda

Haftanın belli günleri farklı konseptte organizasyonların düzenleneceği, Urban Lounge’ın Fesleğen tarafından işletilen mutfağı kahvaltıdan akşam yemeğine lezzetli mönüsüyle hizmet verecek. Perşembe ve Cuma “Fesleğen Geceleri”nde lezzet ve müzik bir araya gelecek. Cumartesi geceleri “Urban House” etkinlikleriyle yurt içi ve yurt dışından dj’leri ağırlayacak. Salı akşamları “Urban Stage”de sahnesini farklı guruplara açarak, amatör sanatçıların sahne performanslarına yer verecek. Çarşamba geceleri “Wet Wed” etkinlikleriyle her hafta farklı bir performansa ev sahipliği yapacak. Urban Lounge, Fesleğen gecelerinden, yerli yabancı Dj’lere, farklı sanatsal workshoplar’dan maç yayınlarına, karaoke’den amatör grupların sahne performanslarına kadar haftanın yedi günü dolu bir ajandayla hizmet verecek.

Mutfakta, “Fesleğen” imzasıyla gurme lezzetler ön planda

Urban Lounge mutfağıyla da öne çıkacak. Beyoğlu’nun en kıdemli restaurant markalarından olan Fesleğen Meyhane tarafından işletilecek mutfak, haftanın 7 günü gündüzden geceye her saat açık olacak, menüde yer alan 115 çeşit ürün farklı damak zevklerine hitap edecek. Perşembe ve Cuma geceleri düzenlenen “Fesleğen Geceleri”nde yıllardır kendi müdavimlerini oluşturan “Fesleğen mutfağı” ve klasikleşen “Fesleğen eğlencesi” farklı konsepteki sahne performanslarını gurme lezzetlerle buluşturacak İstanbul Radyosu sanatçılarından oluşan özel fasıl grubumuz, Türk Sanat Müziğinin değerli eserlerini icra edecekler. Mekanın duygu ritmine, Aslı Ünsal’ın özel arşivinden derlediği şarkılar eşlik edecek. Dağıtılan rengarenk peruklar, aksesuarlar ve her Fesleğen gecesinde farklı sürprizler geceye benzersiz bir tat katacak.

Şehirli yaramaz çocuk eve dönüyor…

Farklı konseptlere ayrılan Urban Lounge’; kütüphanesinden, bahçesine; mutfağından, dekoruna misafirlerinin gün içinde kendilerini evlerinde hissedecekleri, geceleri ise kulüp müziğiyle ritmi yüksek, farklı lezzetleri içeren mutfağıyla da öne çıkan kompakt bir mekan yaratmayı hedefliyor.

Bahçe ve iç mekan toplam 250 kuver, ayakta 600 kişilik mekan, hafta içi her gün 09.00’da hizmet vermeye başlayacak. Pazar, Pazartesi 02.00; Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi saat 04.00’e kadar açık olacak.