Üroloji nedir, neye bakar? Üroloji (bevliye) bölümü doktoru (ürolog) hangi hastalıklara bakar?
Erkek ve kadınlarda meydana gelen idrar yolu hastalıkları, kronik böbrek hastalıkları gibi üreme sorunlarını ele alan üroloji, birçok insan için merak konusu. Peki, üroloji nedir, neye bakar? Üroloji (bevliye) bölümü doktoru (ürolog) hangi hastalıklara bakar?
Üroloji, hem kadınlarda hem de erkeklerde idrar yolu hastalıklarını, kronik böbrek hastalıklarını ve genellikle erkek üreme organlarının tedavisi ile ilgilenen cerrahi bir uzmanlık alanıdır. Üroloji nedir, neye bakar? Üroloji (bevliye) bölümü doktoru (ürolog) hangi hastalıklara bakar? Üroloji hakkında merak edilen tüm soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz.
Üroloji nedir, neye bakar?
Üroloji genellikle idrar yolları, erkek üreme organları ve bunları etkileyen hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen bir tıbbi uzmanlık alanıdır. Ancak çok kapsamlı bir terim olduğundan öncelikle üroloji ne demek, bunu incelemek gerekir. Peki, üroloji nedir, neye bakar?
Üroloji ne demek?
Üroloji erkeklerde böbrekler, üreter adı verilen idrar kanalları, mesane, prostat, penis, sperm keseleri, yumurtalar ve sperm kanallarını, kadınlarda ise bunlardan cinsel faaliyet dışında kalan organların her türlü hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu organların doğumsal anormallikleri, iltihapları, kanserleri ve faaliyet bozuklukları ile ürologlar ilgilenir.
Üroloji (bevliye) bölümü doktoru (ürolog) hangi hastalıklara bakar?
Çoğu insan hastalandığında, doktora gitmek için öncesinde hastalığının hangi bölümün baktığını araştırır. Üroloji de bunların arasında yer alıyor. Peki, ürolog nedir? Hangi hastalıklara bakar? İşte üroloji bölümü hangi hastalıklara bakar sorusunun yanıtı....
Ürolog nedir?
Ürolog, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıbbi uzmandır. Böbrekler, üreterler, mesane, üretra, testisler, penis, skrotum ve prostat bezi gibi organlara ilişkin tüm hastalıkların tanı ve tedavi işlemleri, üroloji kliniklerinin uzmanlık alanına girer. Bu birimlerde hizmet veren üroloji uzmanları, altı yıllık tıp eğitiminin ardından beş yıl süren üroloji uzmanlığı eğitimini almış hekimlerdir. Aynı zamanda cerrahi tıp dallarından bir tanesi olan üroloji kliniklerinde görev yapan ürologlar, gerekli durumlarda hastalara tanı ve tedavi amaçlı cerrahi müdahalelerde de bulunabilir.
Üroloji hangi hastalıklara bakar?
Üroloji erkeklerde şu hastalıklara bakar:
İdrar yolu enfeksiyonları
Böbrekte taş hastalıkları
Böbrekte ve diğer boşaltım organlarında kist veya tümör oluşumlarının varlığı
İdrar kaçırma ve mesane kontrol bozuklukları
Akut renal yetmezlik
Addison hastalığı
Benign prostat hipertrofisi
Prostat kanseri
Kronik böbrek hastalığı
Prostatit ve diğer prostat hastalıkları
Üriner inkontinans
İdrar yollarında taş olması
İdrar yollarında darlık oluşması
İdrar yollarında tümör varlığı
Genital siğillerin ortaya çıkması
Peyronie Hastalığı
Penis fraktürü olması
Priapizm Hastalığı varlığı
Akut veya kronik hidrosel
Varikosel
Epididim kistlerinin varlığı
Testis torsiyonu
Testis tümörleri
Hipospadias hastalığı
Enürezis nokturna
Vezikoüreteral reflü hastalığı
Prematür ejekülasyon
Erektil disfonksiyon
Üroloji kadınlarda ise şu hastalıklara bakar:
İdrar yolu enfeksiyonları
Böbrekte taş hastalıkları
Böbrekte ve diğer boşaltım organlarında kist veya tümör oluşumlarının varlığı
İdrar kaçırma ve mesane kontrol bozuklukları
Akut renal yetmezlik
Addison hastalığı
Kronik böbrek hastalığı
Üriner inkontinans
İdrar yollarında taş olması
İdrar yollarında darlık oluşması
İdrar yollarında tümör varlığı
Genital siğillerin ortaya çıkması
Enürezis nokturna
Vezikoüreteral reflü hastalığı