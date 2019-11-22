Üroloji, hem kadınlarda hem de erkeklerde idrar yolu hastalıklarını, kronik böbrek hastalıklarını ve genellikle erkek üreme organlarının tedavisi ile ilgilenen cerrahi bir uzmanlık alanıdır. Üroloji nedir, neye bakar? Üroloji (bevliye) bölümü doktoru (ürolog) hangi hastalıklara bakar? Üroloji hakkında merak edilen tüm soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Üroloji nedir, neye bakar?

Üroloji genellikle idrar yolları, erkek üreme organları ve bunları etkileyen hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen bir tıbbi uzmanlık alanıdır. Ancak çok kapsamlı bir terim olduğundan öncelikle üroloji ne demek, bunu incelemek gerekir. Peki, üroloji nedir, neye bakar?

Üroloji ne demek?

Üroloji erkeklerde böbrekler, üreter adı verilen idrar kanalları, mesane, prostat, penis, sperm keseleri, yumurtalar ve sperm kanallarını, kadınlarda ise bunlardan cinsel faaliyet dışında kalan organların her türlü hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu organların doğumsal anormallikleri, iltihapları, kanserleri ve faaliyet bozuklukları ile ürologlar ilgilenir.

Üroloji (bevliye) bölümü doktoru (ürolog) hangi hastalıklara bakar?

Çoğu insan hastalandığında, doktora gitmek için öncesinde hastalığının hangi bölümün baktığını araştırır. Üroloji de bunların arasında yer alıyor. Peki, ürolog nedir? Hangi hastalıklara bakar? İşte üroloji bölümü hangi hastalıklara bakar sorusunun yanıtı....

Ürolog nedir?

Ürolog, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıbbi uzmandır. Böbrekler, üreterler, mesane, üretra, testisler, penis, skrotum ve prostat bezi gibi organlara ilişkin tüm hastalıkların tanı ve tedavi işlemleri, üroloji kliniklerinin uzmanlık alanına girer. Bu birimlerde hizmet veren üroloji uzmanları, altı yıllık tıp eğitiminin ardından beş yıl süren üroloji uzmanlığı eğitimini almış hekimlerdir. Aynı zamanda cerrahi tıp dallarından bir tanesi olan üroloji kliniklerinde görev yapan ürologlar, gerekli durumlarda hastalara tanı ve tedavi amaçlı cerrahi müdahalelerde de bulunabilir.

Üroloji hangi hastalıklara bakar?

Üroloji erkeklerde şu hastalıklara bakar:

İdrar yolu enfeksiyonları

Böbrekte taş hastalıkları

Böbrekte ve diğer boşaltım organlarında kist veya tümör oluşumlarının varlığı

İdrar kaçırma ve mesane kontrol bozuklukları

Akut renal yetmezlik

Addison hastalığı

Benign prostat hipertrofisi

Prostat kanseri

Kronik böbrek hastalığı

Prostatit ve diğer prostat hastalıkları

Üriner inkontinans

İdrar yollarında taş olması

İdrar yollarında darlık oluşması

İdrar yollarında tümör varlığı

Genital siğillerin ortaya çıkması

Peyronie Hastalığı

Penis fraktürü olması

Priapizm Hastalığı varlığı

Akut veya kronik hidrosel

Varikosel

Epididim kistlerinin varlığı

Testis torsiyonu

Testis tümörleri

Hipospadias hastalığı

Enürezis nokturna

Vezikoüreteral reflü hastalığı

Prematür ejekülasyon

Erektil disfonksiyon

Üroloji kadınlarda ise şu hastalıklara bakar:

İdrar yolu enfeksiyonları

Böbrekte taş hastalıkları

Böbrekte ve diğer boşaltım organlarında kist veya tümör oluşumlarının varlığı

İdrar kaçırma ve mesane kontrol bozuklukları

Akut renal yetmezlik

Addison hastalığı

Kronik böbrek hastalığı

Üriner inkontinans

İdrar yollarında taş olması

İdrar yollarında darlık oluşması

İdrar yollarında tümör varlığı

Genital siğillerin ortaya çıkması

Enürezis nokturna

Vezikoüreteral reflü hastalığı