Usta şeflerin çikolata defilesi CNR Food İstanbul’a damgasını vuracak

Mutfağı sanatla buluşturan gastronomi mesleği her geçen gün daha da popüler hale gelirken, bu alana duyulan ilgi de aynı yönde artmaya devam ediyor. TV’lerde izlenme rekorları kıran yemek programları ve yarışmalarıyla toplumun da dikkatini çeken gastronomi sanatı, her yönüyle CNR Food İstanbul’da ziyaretçilerin karşısına çıkacak. Kendine has dokunuşlarıyla farklı tatlardan yeni lezzetler tasarlayan birbirinden ünlü şefler, pastadan heykel, çikolatadan kule yaparak ziyaretçileri büyüleyecek. CNR Expo Ana Fuaye alanında yapılacak şovlarla çikolata defilesine sahne olacak CNR Food İstanbul’da ayrıca, CNR Holding ve Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından organize edilen "7 bölgenin 7 hünerli eli ile Anadolu Lezzetleri" başlıklı etkinlik gerçekleştirilecek. Selçuklulardan günümüze zengin Anadolu mutfak kültürünün en lezzetli örnekleri özel bir şölen ile ziyaretçilere sunulacak. Usta şefler ayrıca 7 bölgenin özelliklerini taşıyan özel noktalarda gün boyunca hazırladıkları Anadolu lezzetlerini tattırıp, keyifli workshoplarla püf noktalarını ziyaretçilerle paylaşacaklar.

Şeker hamurundan yapılan heykeller

CNR Food İstanbul ziyaretçilerini birbirinden tatlı sürprizlerin beklediği CNR Food İstanbul’da dünyanın önde gelen aşçılık yarışmalarına katılan Türkiye Aşçılar Federasyonu’na (TAFED) bağılı Türkiye Aşçılar Milli Takımı’nın aşçıları da tüm meziyetlerini sergileyecek. 28 kategoride 17 altın, 10 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli aşçıların dünya çapında ödül aldıkları insan figürü, büst, ütopik hayvan figürlerinden oluşan şeker hamurundan heykelleri sergilenecek. Bunun yanı sıra Ana Fuayede kurulacak mutfak atölyelerinde çikolata ve şekeri sanatla buluşturacak olan usta şefler, tatlı deneyimine yepyeni bir bakış açısı getirecek. Fuarın son gününe kadar tüm ziyaretçilere açık olacak sergi kapsamında hem çocuklar hem de yetişkinler için 04 - 06 Eylül tarihlerinde saat 12:00- 17:00 arasında ücretsiz atölye çalışmalarıyla heykel sanatının incelikleri aktarılacak.

Resmi açılışı Çekya Başbakanı Andrej Babis yapacak

CNR Food İstanbul’un resmi açılışını CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ve Çekya Başbakanı Andrej Babis birlikte gerçekleştirecek. Açılışına Çek Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlícek de katılacağı fuarda aralarında Rusya, Ürdün, Çek Cumhuriyeti, Malezya ve Ukrayna'nın da bulunduğu 18 ülkeden 109’u yabancı 2 bin markanın ürünleri sergilenecek. . 90 ülkeden profesyonel alıcıların yer aldığı fuarımız yerli yabancı 50 bini aşkın ziyaretçiyi 10 bini aşkın ürünle buluşturacak.