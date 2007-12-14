14.12.2007 - 00:00 |
Ustalara Saygı Gecesi
Beşiktaş Belediyesi Kültür Sanat Platformu tarafından düzenlenen Ustalara Saygı etkinliklerinde üçüncü dönem, 17 Aralık 2007 Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek olan Münir Özkul gecesi ile devam ediyor.
Münir Özkul’un da bizzat katılacağı gece, saat 20:00’de Melih Cevdet Anday Sahnesi’nde (Akatlar Kültür Merkezi) yapılacak. Filmsan tarafından hazırlatılan Münir Özkul filminin galasının da gerçekleştirileceği etkinlikte, sanatçının çeşitli yönlerini, dostları ve çalışma arkadaşları anlatacaklar. Faruk Şüyün’ün hazırladığı ve yöneteceği geceyi Gülsen Tuncer sunacak.