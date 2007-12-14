Ustalara Saygı Gecesi

Münir Özkul’un da bizzat katılacağı gece, saat 20:00’de Melih Cevdet Anday Sahnesi’nde (Akatlar Kültür Merkezi) yapılacak. Filmsan tarafından hazırlatılan Münir Özkul filminin galasının da gerçekleştirileceği etkinlikte, sanatçının çeşitli yönlerini, dostları ve çalışma arkadaşları anlatacaklar. Faruk Şüyün’ün hazırladığı ve yöneteceği geceyi Gülsen Tuncer sunacak.