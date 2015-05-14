Ustalardan 2. Gitar Festivali

Ardı ardına 21- 24 Mayıs tarihleri arasında tam 4 gün sürecek festivalde daha önce olduğu gibi Klasik Gitar yarışması ve usta isimlerle Masterclass çalışmaları da gerçekleşiyor. İstanbul’da 4 gün boyunca Canizares, David Russell, Sharon Isbin gibi ustalar sahne alıyorlar. Bu bahar da 2. Gitar Festivali 21 Mayıs akşamı Latin gitarının ünlü ismi Ricardo Moyano’yu konuk ederken, Grammy ödüllü ünlü gitarist David Russell’ın konseri 22 Mayıs akşamı gerçekleşiyor.



CRR ayrıca Russell ile festivalin son günü Masterclass sürprizi de yapıyor. Festivalin usta sürprizlerinden Canizares ise 23 Mayıs akşamı, kısa bir süre önce kaybettiğimiz Paco De Lucia’yı da eserleriyle sahneye taşıyor olacak. Paco De Lucia ile 10 yılı aşkın bir süre birlikte çalışan sanatçı, 23 Mayıs’ta, 'Canizares Flamenco Quartet Plays Falla' projesi ile 2. Gitar Festivali’nde, kaçmaz…



İstanbul’un usta gitarlarla şenleneceği müzik dolu festivalin arkasında yine Cemal Reşit Rey Genel Sanat Yönetmeni Ozan Binici var. Laf aramızda, Ozan beyin, bu aralar saçları da tıpkı Grammy ödüllü bir gitarist gibi. Festivalin kapanışını ise 24 Mayıs akşamı, daha önce Beyaz Saray’da Obama ve eşi için konser veren, Sharon Isbin yapıyor. Sharon Isbin sahneyi Kağan Korad ile paylaşıyor olacak.

Obama için özel konser veren Sharon Isbin, 24 Mayıs akşamı CRR’de hazır buralara gelmişken, bir güzel konser fırsatı yine sahnede. Festivalde Paco de Lucia ile çalışmış, sadece flamenkoyu değil ayrıca çağdaş İspanyol müziğini temsil eden Canizares 23 Mayıs akşamı CRR’de. İyi ki müzik var, CRR ‘de de müziğimiz, sanatımız bol olsun…