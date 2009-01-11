11.01.2009 - 03:15 |
Ustaoğlu, Rotterdam Film Festivali jürisinde
Yönetmen Yeşim Ustaoğlu, 21 Ocak - 1 Şubat günleri arasında düzenlenecek Hollanda’nın en büyük ve saygın film festivali olarak kabul edilen Rotterdam Film Festivali’nde, yarışma jürisinde yer alacak
Türkiye de ilk kez, Mahmut Fazıl Coşkun’un “Uzak İhtimal” filmiyle festivalin yarışmalı bölümünde temsil edilecek. ‘Genç Türk Sineması’ isimli bir bölümü olan festivalde, Ustaoğlu’nun “Güneşe Yolculuk” ve Türkiye’de gösterime girecek “Pandora’nın Kutusu” filmleri gösterilecek.