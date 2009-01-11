Ustaoğlu, Rotterdam Film Festivali jürisinde

Türkiye de ilk kez, Mahmut Fazıl Coşkun’un “Uzak İhtimal” filmiyle festivalin yarışmalı bölümünde temsil edilecek. ‘Genç Türk Sineması’ isimli bir bölümü olan festivalde, Ustaoğlu’nun “Güneşe Yolculuk” ve Türkiye’de gösterime girecek “Pandora’nın Kutusu” filmleri gösterilecek.