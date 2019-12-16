Saçınızı ‘ekim yapmadan çoğaltmak’ mümkün...

-Evet, doğru okudunuz. Teknolojinin her geçen gün ilerlemesiyle birlikte saçlar çoğalabilir, aynada daha güzel bir görüntüye kavuşulabilir...

İnsanlar ne olursa olsun öncelikle iyi görünmeyi tercih eder. Çünkü kendine iyi bakan, sağlıklı beslenen, spor yapan, kaliteli zaman geçirmek için elinden geleni yapanlar artık kişisel görünümüne de fazlasıyla önem veriyor.

Peki saçlarından şikayetçi olanların aklına ilk olarak ne geliyor? Saç ekimi. Saç ekimi denilince de insanların gözünde ‘Şehirlerin tarihi meydanlarında, turistik bölgelerinde ya da herhangi bir ara sokağında kafası bantlı, saçları kazınmış şekilde dolaşanlar’ canlanıyor.

Saçlarından şikayeti olanlar arasında sadece erkekler mi var peki. Kesinlikle hayır. Kadınların büyük bir kısmı da daha dolgun, daha gösterişli saçları olmasını hayal ediyor. Saç ektirmeden saçlarını çoğaltmak isteyen kadın ve erkeklerin imdadına da gelişen teknoloji yetişiyor.

SAÇ DÜŞMANI STRES

Teknolojinin insanlığın hizmetine sunduğu güncel yöntemlerden biri ise ‘saç lazeri tedavisi.’ Bu yöntem ile hastaların saçları ekim yapmadan çoğaltılabiliyor.

İnsanların en önemli aksesuarı olan ‘saçlar’ neden dökülüyor ya da neden azalıyor. Başta genetik faktörler saçın geleceğini şekillendiriyor. Ancak ‘stres’ faktörünü de dışarıda bırakmamak gerekiyor.

Dökülen ya da azalan saçlar da stresi ve mutsuzluğu artırabiliyor.

Yeni uygulanmaya başlanan ‘saç lazeri’ yöntemiyle de incelmiş saçlar kalınlaştırılabiliyor, saç dökülmesi durdurulabiliyor ve yeni saç gelişimine yardımcı olunuyor. Bu sayede saç çoğalması elde ediliyor.

YÜZDE 90’IN ÜZERİNDE BAŞARI

Saç ektirmeden çoğaltma imkanı sunulan bu yöntemde başarı oranı da hastaları memnun ediyor. Saç lazeri tedavisinin başarı oranları erkeklerde yüzde 95, kadınlarda ise yüzde 90’ın üzerine çıkıyor. Bu yöntemde hasta rahat bir ortamda tedavi ediliyor.

İlk aşamada haftada 2 kez 20’şer dakika olmak üzere bir tedavi protokolü uygulanıyor. Eğer hasta ‘Ben yoğun çalışıyorum. O kadar sık gelemem’ derse de iki defa yerine, haftada bir kez 40 dakika lazer tedavisi olarak aynı anda iki protokol şeklinde de uygulanabiliyor.

KADINLARDA SAÇLAR NEDEN DÖKÜLÜR?

Kadınlar için saçları çok daha büyük önem taşıyor dersek yanlış yapmış olmayız. Bu yüzden kadınlar için ayrı bir parantez açalım. Saç lazeri tedavisi kadınlarda saç ekiminden önce tercih edilen yöntemdir. Özellikle kadınlarda saç lazeri büyük ölçüde çözüm sağlarken, ekim olayı genelde en sona bırakılıyor. Öncelikli amaç güçlenebilecek yapıyı harekete geçirmek, dökülmeyi durdurmak, saçı daha canlı, parlak ve kaliteli hale getirmek.

Peki kadınların saçları neden dökülür? Saç dökülmesi yüzde 60-65 oranında genetiktir. Bunun dışında guatr hormonu, kadınlık hormonu, vitamin eksiklikleri, demir, çinko, selenyum gibi element eksikliği kadınlarda saç dökülmesinde önemli bir orana sahiptir.

Bu nedenle kadınlar geldiği zaman öncelikle araştırmaya alınmalıdır. Eğer hormonal bir durumsa kadın hastalıkları uzmanıyla ortak çalışarak tedavi planlanması gerekir. Guatr problemi varsa endokrinoloji doktoru ile konsültasyona alınmalı ve saç lazeri tedavisi de bu doğrultuda uygulanmalıdır. D Vitamini, B Vitamini, Fe (Demir), Zn (Çinko) gibi eksikliği varsa bunlar süratle bakılmalıdır. Eğer tüm süreç doğru uygulanırsa saç lazeri tedavisinde 6 aylık bir süreçte saçların kalitesinde ve yoğunluğunda yüzde 90 artış olduğu görülür.