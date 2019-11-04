Kuru Meyveler Hakkında Herşey

Kuru Meyveler Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kuru meyveleri ne sıklıkla tüketiyorsunuz ?

Taze meyve mi yoksa kuru meyve mi tercih ediyorsunuz ?

Şekersiz beslenmeye artan ilgi beslenme düzenimizde kuru kayısı, kuru erik, gün kursu, hurma, kuru incir, kuru üzüm gibi besinlere daha çok yer vermemize neden oldu.

Barsak dostu besinler arasında olan kuru meyveler yüksek lif içeriği nedeniyle özellikle kabızlık tedavisinde de sıkca tercih edilen gıdalar arasındadır. Yüksek vitamin ve mineral içeriği ile sağlıklı beslenme önerilerinin başında gelsede uygun koşullarda depolanmadığı zaman olumsuz etkileri kaçınılmaz oluyor.

İşte bugün kuru meyveleri alırken, depolarken ve tüketirken dikkat etmeniz gerekenleri konuşacağız.

Kuru Meyve ve Taze Meyve Arasında Fark Var mı ?

Kuru meyve; meyvenin tüm su içeriğinin kurutma yöntemi ile giderildiği meyve türüdür. Kurutma işlemi ile su içeriği azalan meyvenin ağırlığı da azalır. Örnek vermek gerekirse kayısıdan bahsedelim; 100 gr taze kayısı ortalama 2-3 adettir ve 50-60 kaloridir. Ancak 100 gr kuru kayısı ortalama 12-13 adettir ve 250 kaloridir. Görüldüğü üzere kurutlan meyvenin hacmi küçülür enerji yoğunluğu artar. Kuru meyve ve taze meyve 100 gr için karşılaştırıldığında kuru olanlarda meyve sayısı artığı için başta kalori olmak üzere; vitamin ve mineral içeriklerinin de daha yüksek olmasını bekliyoruz. Ama kuru meyve ve taze meyve porsiyon miktarlarında bir fark olmuyor. Yani bir porsiyon meyve değişiminde kullanabileceğiniz 2-3 adet taze kayısıyı aynı miktarda 2-3 adet kuru kayısı olarak kullanabilirsiniz.

Piyasada kuru meyveleri farklı içerikler ile raflarda bulmak mümkün. Ekstra şeker ilaveli, şurup yada çikolata kaplanmış kuru meyveler sık sık karşımıza çıkıyor. Bunların sağlık açısından faydasız olduğunu hemen hepimiz artık zaten biliyoruz.

Kurutulmuş meyveler içerdikleri yüksek şeker içeriği yetersiz kurutma ve uygun olmayan depolama koşullarına maruz kaldığında, küf bulaşmasına, dolayısıyla mikotoksin oluşumuna hassas hale geliyorlar. Mitotoksin, çoğumuzun aflatoksin diye duyduğu gıdalarda bulunan, insan ve hayvan sağlığını tehdit eden küf türüdür. Kurutulmuş meyvelerdeki aflatoksin oluşumu hasat öncesi-sırasında, kurutma, paketleme ve depolama aşamalarının herhangi birinde meydana gelebilip, insan sağlığını ciddi oranda tehlikeye sokabiliyor. Bu yüzden uygun şartlar altında kurutulan, paketlenen ve depolanan kurutulmuş meyveleri tüketmeye özen gösterin.

Bir Porsiyon Meyve Yerine Kullanabileceğiniz

Kuru Meyve Miktarları ve Öne Çıkan Faydaları

Kuru Kayısı : 2-3 adet : Besleyici ve potasyum açısından çok zengindir. Sindirim sorunlarına iyi gelir; stresi, kansızlığı önler

Kuru Erik : 2-3 adet : Nefes darlığı, astım ve kalp rahatsızlıklarına karşı koruyucu etkiye sahiptir. İçerdiği zengin lif sayesinde bağırsakları temizler.

Kuru Hurma : 2-3 adet : Hurmanın içerdiği demir, kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobin sentezini kontrol eder ve özellikle hamilelikte kansızlığın engellenmesini ve bebeğin gelişimi için hayati önem taşıyan kandaki alyuvarlar dengesinin uygun hale gelmesini sağlar.

Kuru Üzüm : 1 yemek kaşığı : Kuru üzümün içindeki demir vücutta kolayca emilebilmektedir ve günlük demir ihtiyacının yaklaşık % 35’ i karşılanabilmektedir. A, B1, B2, C vitaminlerini ve çok çeşitli mineraller (demir, çinko, potasyum, magnezyum, fosfor) içerdiğinden dolayı beden gelişiminde etkilidir.

Kuru Dut : Yarım su bardağı : Beyaz dut ateş düşürücü ve idrar söktürücü (diüretik) etkiye sahiptir. Karaduttan elde edilen şurubun ise ağız ve boğaz hastalıklarında olumlu etkiye sahip olduğu bilinmektedir.

Kuru incir : 1 adet : Hücrelerin yenilenmesini sağlayan bir besindir ve yüksek orandaki liflerle kolesterolün kana karışmadan atılmasını sağlar.Sindirimi kolaylaştırır ve vücudumuzu bakterilere karşı koruyucu etkisi vardır. Yüksek orandaki kalsiyum ve fosforla kemik ve dişler üzerinde koruyucu etkileri vardır: incirin içerdiği kalsiyum, diğer besinlerdekine göre daha kolay sindirilir.

Yaban Mersini Kurusu : 1 yemek kaşığı : Yaban mersininin kansere karşı vücudu koruyan enzimleri aktif hale getirmektedir. Kan şekerini düşürüp bağırsak metabolizmasını düzenlemektedir. Kalp krizi riskini azalttığı, göz yorgunluğunu giderdiği, şeker hastalığından kaynaklanan görme bozukluklarını engellediği bildirilmektedir.

Kuru Meyve Lokumu Tarifi

1 Kase Kuru Kayısı

3-4 adet Kuru incir

2 Yemek Kaşığı Yulaf

1 Avuç Karışık Kuruyemiş (fındık-badem-ceviz-fıstık)

Üzerini Süslenek için zevkinize göre fıstık tozu, gül yaprakları, hindistan cevizi tozu vb.

Yapılışı ;

Kuru kayısıları sıcak suda yumuşayana kadar bırakın.

Sonra yulaf ve kuruyemişlerinizi blenderdan geçirin.

Ardınfan yumuşayan kuru kayısı ve kuru inciri ilave edin ve blender içinde kıvam alana kadar çalıştırın.

Kıvam alan karışımları istediğiniz gibi top top yada küp küp şekiller vererek süsleyin.



Afiyet Olsn...

Uzman Diyetisyen Elif Erkin