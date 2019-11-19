Metabolizma Hızını Arttır!

Metabolizmayı hızlandırmanın 9 yolu

Kilo verme yada kilo koruma, konu hangisi olursa olsun hepimiz çok daha hızlı bir metabolizmanın peşindeyiz ve otururken bile daha fazla kalori yakma isteğindeyiz. Metabolik hızı etkileyen ilk faktör elbette vücuttaki kas kütlesi, ne kadar yüksek kas kütleniz varsa o kadar hızlı bir metabolizmanız var. Kas kütlesi ise genetik faktörlerin dışında günlük hareket miktarınız ile ilgili.

Tamam hareket kas kütlesini, kas kütlesi metabolizma hızını arttırıyor ama bunun dışında başka bir kaç yol daha var ki metabolizma hızınızı doğrudan etkiliyor…

Sık sık beslenmek

Bu konuda o kadar fazla fikir var ki, kimisine göre uzun süreli açlıklar ile 2 öğün tüketmeliyiz, kimisine göre 3 ana 3 ara öğün ile bu sayıyı 6’lara çıkarmalıyız. Bir uzman olarak bu sorunun kesin cevabını veriyorum ki bu tamamen sizin kendinizi nasıl daha iyi hissettiğiniz ile alakalıdır. Toplam kalori miktarı ayarlandığı sürece besinlerinizi kaç öğünde aldığınız uzun vadede kilo verme üzerine çok da etkili değil. Ancak yediğiniz öğle yemeği ile akşam yemeği arasında hissettiğiniz açlık yada halsizlik vücudun ara öğüne olan ihtiyacın belirtmektedir ve bunu göz ardı etmemelisiniz. Ayrıca besinlerin termik enerjisi düşünüldüğünde 2 saatte tamamlanan sindirim işlemini yeniden aktif hale getirmek metabolizmaya ‘durma çalış’ komutunu vererek metabolizma hızını arttırmada etkilidir.

Hareket, hareket, hareket

Buraya 100 madde bile sıralasak, hareket olmadan bu iş olmaz. Bütün gün masa başında çalışıp, akşamda tv karşısında oturuyorsan hızlı bir metabolizmayı unutmalısın. İlla profesyonel bir spor yapmak zorunda değiliz sadece adım atmak bile çoğu şeyi değiştirir. Günlük ideal 10.000 adım isteriz ancak tamamlamak zorsa bunu asla 5.000 ‘in altına düşürmemeye dikkat etmeliyiz. Gün içerisinde 5’er dakikalık kısa yürüyüşler bile metabolizmanda hemen birşeyleri değiştirmeye başlayacaktır.

Su tüketimini arttır

Bütün yaşamsal faaliyetlerin vazgeçilmez maddesi su. Metabolizmanın yeteri kadar çalışmasını istiyorsan su tüketimini tamamlamak şart. Bir oturuşda 3 litre su içmek değil elbette bahsettiğim ama güne 2 bardak su ile başlamak, her saat başı su içmek ile başlayabilirsin bu alışkanlığa. Cilt sağlığından, kilo kontrolüne, iştah mekanizmandan, barsak düzenine kadar herşeyi değiştireceğine emin olabilirsin.

2 fincan yeşil çay

Yeşil çay içerdiği bileşikler ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor, metabolizmayı hızlandırıyor. Bunu gösteren pek çok çalışma mevcut. Tek başına mucize etki yaratmasa da destekleyici olduğu kesin. Tadını sevmiyorsanız tarçın, limon gibi aromalar ile tatlandırabilirsiniz.

Süt ve yoğurt tüketimini atlama

Kalsiyum yaşamsal metabolik faaliyetlerin bir çoğunda önemli rol oynamaktadır. Hem protein içeriği hem kalsiyum içeriği ile süt yoğurt grubu yüksek hızda ki metabolizmanın vazgeçilmezidir.

Yeterli et-tavuk-balık tüketimi

Protein olmadan kas kitlesini arttırmak veya metabolizmayı hızlandırmak mümkün değil. Her gün yeteri kadar protein almak metabolizmayı hızlandırıyor. Spor yapıyorsanız spor öncesi ve sonraki yeterli proteini tükettiğinizden emin olun. Özellikle en fazla enerji harcanan öğle öğününde protein tüketmek metabolizma hızını ciddi anlamda etkiliyor.

Her gün 1 yumurta ye

Yumurta en iyi protein kaynaklarından biridir. Zayıflama diyetlerinin vazgeçilmezi yumurta uzun süre tok tutar ve özellikle güne yüksek ve kaliteli bir proteinle başlamak metabolizma hızını olumlu yönde etkiler.

Baharatların gücünü kullan

Metabolizma hızını arttırmak istiyorsan yemeklere, salatalara, çorbalara, yoğurda bile baharat ekleyebilirsiniz. Özellikle acı biber metabolizma hızı üzerine oldukça etkilidir.

Düzenli uyku

Uyku sağlığı iyi bir matebolizmanın vazgeçilmezidir. Özellikle gece 11-02 arası uykuda olmak, günlük 6-8 saatlik düzenli uyku alışkanlığını kazanmak yaşam kalitesi üzerine çok etkili olduğu gibi metabolizma hızınıda olumlu etkilemektedir.

Uzman Diyetisyen Elif Erkin