Yılbaşı gecesi beslenme nasıl olmalı?

Koskoca bir yılı daha bitiriyor, yepyeni bir yıla yeni umutlar yeni isteklerle girmeye hazırlanıyoruz.

Her şeyden önce geçip giden bir yılı değerlendirmenizi öneririm, 2019 için neleri hayal ettiniz, neleri başardınız, kaç kg aldınız veya verdiniz, sağlık durumunuz nasıl ve sağlığınız için 2019’da neler yaptınız, kaç adım attınız, beslenmenizde neleri atladınız gibi. Tıpkı büyük şirketlerin yıl sonu raporları gibi bunları tek tek düşünüp değerlendirmenizi ve 2020 yılı için hedeflerinizi belirlemenizi öneriyorum. Küçücük değişikliklerin 2020 yılı sonunda yaptığınız değerlendirmeye neler katacağını göreceksiniz. Hayatına günlük 30 dk’lık bir yürüyüş katsanız ayda 1 kg verseniz 12 ayda tam 12 kg daha hafif, daha rahat ve daha sağlıklı olursunuz.

Yeni yıl, 2020 ile 'daha iyi bir ben' motivasyonu oluşturmayı ve hedeflerinize inanarak emek harcamayı unutmayın derim.

Peki, heyecanla beklenen yılbaşı gecesi neler yapacağız, nelere dikkat edeceğiz?

O gece kalori alımınız artacağından, gündüz hafif beslenmeye ve bol su tüketmeye özen gösterin. Kahvaltınızı light süt veya yoğurda 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve ½ porsiyon meyve katarak yapabilirsiniz. Ara öğünlerde yeşil çay tercih edebilirsiniz. Öğle yemeğinde ise 1 tabak sebze yemeği, yoğurt ve yanında 1 dilim tam buğday ekmeği tüketebilirsiniz. Özellikle öğleden sonraki ara öğünü atlamamaya çalışın. Çünkü bu öğün yılbaşı sofrasına daha tok oturmanıza yardımcı olacaktır. Yeşil çayla birlikte 2 adet galeta + 1 dilim light peynir veya 3 adet form bisküvi tercih edebilirsiniz

YILBAŞI SOFRANIZ İÇİN IZGARA ET VEYA TAVUK TERCİH EDİN

Kızartılarak yapılan besinlerin kalorisi daha yüksek olacağından, yemeklerinizi daha çok ızgara veya fırında pişirmeye çalışın. Çiğ veya haşlanmış sebzelerle yapılmış salatalar, yoğurtlu mezeler tercih edebilirsiniz.

ALKOL TÜKETİMİNİZE VE DİĞER İÇECEKLERE DİKKAT EDİN

Alkol, meyve suları gibi içecekler şekerinizi birden yükselteceği için daha çok acıkmanıza ve yağ depolanmasına neden olur. Bu nedenle alkol olarak bir- iki kadeh kırmızı şarap, maden suyu veya light meyve sularını tercih edebilirsiniz.

TATLINIZI ŞERBETLİ VEYA KREMALI DEĞİL, SÜTLÜ TERCİH EDİN

Şerbetli tatlılar demek daha fazla kalori ve daha fazla yağ depolanması demek. Bu yüzden o geceye özel sütlü bir tatlı, dondurmalı tatlı veya meyve salatası yapabilirsiniz. Eğer dışarıda kutlama yapıyorsanız gittiğiniz yerde yine düşük kalorili tatlı seçimi yapabilirisiniz.

YEMEKTEN SONRAKİ ATIŞTIRMALIKLARA DİKKAT EDİN

Güzel bir yılbaşı yemeğinin ardından, çerez, cips, çikolata gibi atıştırmalıkları yeme kısmına geçilir. Bu kısım yemekten daha tehlikelidir ve gece boyunca sürer. Kuruyemiş tercihinizi çiğ badem, fındık, ceviz ve beyaz leblebiden yana kullanabilirsiniz. Çikolata tüketmek istiyorsanız bitter çikolata ve yanında light sütle yapılmış bir kahve tercih edebilirsiniz.

ERTESİ GÜN YEDİKLERİNİZİ KONTROL ALTINA ALIN

1 ocak sabahı uykunuzu alarak, mümkün olduğu kadar erken uyanmaya çalışın. Güne mutlaka 2 bardak ılık su ile başlayın ve gün boyu hafif beslenmeniz gerektiğini bilin. Kahvaltı dahil meyve ve çiğ sebzeleri mutlaka kullanın, çorba yada sebze yemekleri ile öğünlerinizi geçirmeyi, bol sıvı almayı ve mutlaka bitki çayı tüketmeyi unutmayın. 1 ocak için detoks çayı olarak 1 adet çubuk tarçın + 1 yeşil elmanın kabuğu + bir tutam yeşilçay yada mate + bir tutam ıhlamur karışımını kullanabilirsiniz.

Umutla beklediğimiz her yeni yıl gibi bu yıl da tüm güzellikler sizin olsun.

Hoş geldin 2020…