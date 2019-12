Bel Fıtığı

Bel Ağrısında kullanılan Takviye-Vitaminler

Bel Fıtığında Gerileme (Regresyon)

Psikonöroimmünoloji

1-Anti inflamatuar diyet

Yiyecekler bel ağrısına katkıda bulunan iltihabı teşvik edebilir. UT Southwestern Tıp Merkezi'nde doçent ve Nörolojik Cerrahi başkan yardımcısı Carlos Bagley'e göre, “Çalışmalar, anti-inflamatuar bir diyetin bel ağrısını NSAID'ler kadar tedavi etmede etkili olabileceğini önerdi.” Anti inflamatuar diyet kronik bel ağrısı tedavisinde oldukça etkilidir.

2- C vitamini

C vitamini fıtıklaşmış diskinizin onarımında en önemli besin takviyelerinden biridir. Balch, C vitamininin dokularınızı birbirine bağlamaya ve doku bütünlüğünü korumaya yardımcı bir madde olan kolajen oluşumu için çok önemli olduğunu belirtiyor. Tüm dokuların uygun şekilde onarımı için C vitamini gereklidir. Balch, günlük 3.000 ila 10.000 mg C vitamini alımı önermektedir, ancak her zaman uygun dozu klinik beslenme konusunda uzmanlaşmış bir sağlık uzmanı ile görüşmelisiniz.

3- D vitamini

Bel ağrınız varsa, D vitamini eksikliği ağrınızı daha da kötüleştirebilir. Pain Physician 2013 yılında yayınlanan bir çalışmada, bel ağrısının bir nedeni olan lumbar spinal stenozu (Daralma) olan kişilerde ortaya çıkan şiddetli ağrının vitamin D eksikliği ile ilişkili olduğu bulundu. Araştırmalara göre, kronik bel ağrısı olan insanlar, sağlıklı insanlardan çok daha düşük D vitamini seviyelerine sahiptir. Bir başka çalışmada, D vitamini açısından önemli ölçüde eksik olan aşırı kilolu hastaların, 16 hafta boyunca yüksek doz D vitamini takviyeleri aldıktan sonra daha az ağrı ve sakatlık yaşadıkları bulunmuştur. Bel fıtığına bağlı bel ve bacak ağrınız var ise mutlaka D vitamini takviyesi almalısınız.

4- Magnezyum

Kemik sağlığının korunmasına yardımcı olmaktan anksiyeteyi hafifletmeye kadar, magnezyum vücuttaki 300'den fazla enzimatik reaksiyonda rol oynar. Ancak bu çok görevli mineralin analjezik etkileri sayesinde kronik bel ağrısını yatıştırdığı da bulunmuştur. Bel ağrısı nedeniyle ilaç kokteyli ile tedavi edilen 80 hastadan, iki hafta boyunca magnezyum IV alan hastalar ve bunu izleyen dört hafta boyunca günlük magnezyum takviyesi alan hastalar, ağrıda belirgin bir azalma bildirdiler. Sadece ilaçları alan katılımcılara kıyasla, magnezyum grubu da omurga hareketlerinde önemli bir iyileşme yaşadı. Buda aktif bir yaşam tarzı yaşayan ancak aynı zamanda kronik sertlik ve bel ağrısı çeken herkes için iyi bir haber.

5- Şeytan Pençesi

Bu anti-enflamatuar ve analjezik kök, Güney Afrika'da yüzyıllardır ağrı ve sertliği gidermek için kullanılmıştır. Etkinliğinin sırrı, güçlü anti-enflamatuar etkilere sahip olduğu gösterilen iridoid glikozitler adı verilen benzersiz bileşiklerden gelir. Bu, şeytan pençesinin NSAID'lerle aynı şekilde çalıştığı, ancak olumsuz yan etkileri olmadığı anlamına gelir. Ne kadar etkilidir? Orta ila şiddetli bel ağrısı olan 197 kişiyi içeren bir çalışmada, dört hafta boyunca günlük olarak 50 mg veya 100 mg şeytan pençesi alanlarda, günlük plasebo alanlardan önemli ölçüde daha fazla rahatlama sağlandı.

6- Beyaz söğüt kabuğu

Bu doğal ağrı kesici, ağrıyı ve iltihabı hafifleten aspirinin bitkisel öncüsü salisin içerir. Bir İsrail çalışması, bitkinin bel ağrısı için kullanımını özellikle doğruladı. Çalışmaya katılan deneklere günde 120 mg veya 240 mg salisin içeren bir ekstrakt verildi. Sadece bir hafta sonra katılımcılar önemli bir rahatlama bildirdi. Fayda doza bağımlı görünüyordu. Doz ne kadar yüksek olursa, sonuç o kadar etkili olur. Aspirinin aksine, söğüt kabuğu kanama sorunlarına neden olmaz, ancak coumadin gibi reçeteli bir kan inceltici kullanıyorsanız doktorunuzla konuşmak iyi bir fikirdir.

7- Balık yağı takviyelerinde bulunan omega-3'lerin güçlü iltihaplanma savaşçıları olduğu bir sır değildir, ancak balık yağı bel ağrısı için akla gelmeyebilir. Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi'nde yapılan bir araştırmada, 75 gün boyunca destekleyici omega-3 alan 125 hastanın yüzde 60'ı çalışma sonunda ağrılarının düzeldiğini belirtmiştir. Bu, araştırmacıları bir omega-3 balık yağı takviyesinin boyun ve bel ağrısı için NSAID'lere güvenli ve etkili bir alternatif olabileceği sonucuna götürdü

8- Çinko

Normal Nukleus pulposus (Disk) yapısında glukoz transveri için Glut 1 transportunu kullanır. Ayrıca düşük Oksijen ortamı hipoksik i. Faktörü aktivetisi burda yükseltir. Karbonik anhidraz I-II çinko ile tetiklenir ve ortamın ph dengeler. Bu nedenle bel fıtığı olan hastalarda Çinko takviyesi önemli hale gelir. Özet olarak bel fıtığınız var ise ortamın ph dengede değildir. Diskin beslenebilmesi için ph ortamının dengede olması gerekir. Bu nedenle çinko tam bu noktada etki ederek fıtığın küçülmesi anlamına gelen gerilemeye (regression) yardımcı olur.

9- E vitamini

Belinizde inflamasyon var ise serbest radikaller ortamda bol miktarda bulunur. Bu serbest radikaller toksiktir ve daha fazla hasara neden olabilir, çünkü belinizin iltihaplanmasını (Örneğin bel fıtığına bağlı) artırabilirler. E vitamini, serbest radikallerle savaşan güçlü bir antioksidan olduğu için bel ağrısına yardımcı olabilir. E vitamini almak vücudunuzdaki bel ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilecek antioksidan reaksiyonunu artırır.

Yazıda yer alan bilgiler literatür taraması sonucunda elde edilmiştir. Burada yer alan içerik bilgilendirme amaçlıdır. Yazıda yer alan takviye-vitaminler, klinik beslenme konusunda uzmanlaşmış bir sağlık uzmanı tarafından verilmelidir. Bu takviyeler iyileşme sürecini hızlandırır ancak ana tedavi ile beraber bir uzman kontrolünde kullanılmalıdır. Kronik bel ağrısı tedavisi bütüncül ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirir.