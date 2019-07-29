Geç Boşalmanın Nedenleri

Erken boşalmaya nazaran daha az görülen geç boşalmanın stres, gerginlik, suçluluk, mükemmelliyetçilik gibi birçok nedeni var ve her ne kadar herkesin istediği bir şeymiş gibi görünse de bu durumdan rahatsız olan ve ilişkisi bozulan birçok erkek var. Geç boşalmada erkekler bazen hiç boşalamamakta ya da sadece mastürbasyon yoluyla boşalabilmektedir ve boşalabilmek için 30 dakikadan fazlasına ihtiyaçları vardır.



Gelelim cinsel işlev bozukluklarında erkeklerde orgazm bozukluğu kategorisine giren geç boşalmanın nedenlerine..



Katı dini kurallar

Kadınlara karşı cinsel isteksizlik

Cinsel travmalar

Aşırı kontrolcü kişilik yapısı

Hamile bırakma korkusu

Kişinin partnerine karşı öfke ve nefret beslemesi

Anneden ayrılamayan ve dolayısıyla partneriyle sağlıklı bir bağ kuramayan kişiler

Bazı ilaçların kullanımı (antidepresanlar)

Parkinson hastalığı, aşırı alkol kullanımı, yüksek kan şekeri

Cinsellik saatlerce sürmeli, ikimizde aynı anda orgazm olmalıyız gibi cinsel mitler de kişiyi geç boşalmaya itiyor.



Tedavisi: Sevişmenin verdiği hazza odaklanın, hedef odaklı olmayın, partnerinizle cinsel fantezilerinizi paylaşın. Boşalma odaklı olmamak zevki arttıracağı için boşalmayı kolaylaştırır. Tanı ve tedavi için deneyimli bir cinsel terapiste danışın.



Sevgilerimle

Uzman Klinik Psikolog/ Cinsel Terapist

Gülçin Keskin

www.gulcinkeskin.com.tr

