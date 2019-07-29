Geç Boşalmanın Nedenleri

Erken boşalmaya nazaran daha az görülen geç boşalmanın stres, gerginlik, suçluluk, mükemmelliyetçilik gibi birçok nedeni var ve her ne kadar herkesin istediği bir şeymiş gibi görünse de bu durumdan rahatsız olan ve ilişkisi bozulan birçok erkek var. Geç boşalmada erkekler bazen hiç boşalamamakta ya da sadece mastürbasyon yoluyla boşalabilmektedir ve boşalabilmek için 30 dakikadan fazlasına ihtiyaçları vardır.
Gelelim cinsel işlev bozukluklarında erkeklerde orgazm bozukluğu kategorisine giren geç boşalmanın nedenlerine..
Katı dini kurallar
Kadınlara karşı cinsel isteksizlik
Cinsel travmalar
Aşırı kontrolcü kişilik yapısı
Hamile bırakma korkusu
Kişinin partnerine karşı öfke ve nefret beslemesi
Anneden ayrılamayan ve dolayısıyla partneriyle sağlıklı bir bağ kuramayan kişiler
Bazı ilaçların kullanımı (antidepresanlar)
Parkinson hastalığı, aşırı alkol kullanımı, yüksek kan şekeri
Cinsellik saatlerce sürmeli, ikimizde aynı anda orgazm olmalıyız gibi cinsel mitler de kişiyi geç boşalmaya itiyor.
Tedavisi: Sevişmenin verdiği hazza odaklanın, hedef odaklı olmayın, partnerinizle cinsel fantezilerinizi paylaşın. Boşalma odaklı olmamak zevki arttıracağı için boşalmayı kolaylaştırır. Tanı ve tedavi için deneyimli bir cinsel terapiste danışın.
Sevgilerimle
Uzman Klinik Psikolog/ Cinsel Terapist
Gülçin Keskin
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