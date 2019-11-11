Mutluluk en çok hissetmek istediğimiz duygudur. Davranışlarımızın sonunda, ilişkilerimizin sonunda ve bir işi bitirirken bile mutluluğu bekleriz. İş ilişkilerimiz, arkadaşlık ilişkilerimiz, kariyerimiz ve hatta sporda bile mutluluğu yakalamayı bekleriz. Beyinde çok komplike bir sistem içerisinde oluşan mutluluk kavramı çok da kolay değildir. Duygusal enerjimiz hormonlarımızdır. Mutluluk üzerinde hormonların etkisi vardır. Mesela mutluluk yakalayabilmek için serotonin ve dopaminin hormonlarını aktive etmemiz lazımdır.. Yani anlayacağınız mutluluğu yakalamak çok karmaşık bir yapıda olsa da , mutluluğu yakalamak sandığınız kadar zor değildir.

Mutluluk Üzerine Çıkarımlar:

-Yaşın ve eğitimin mutluluk ile ilişkisi çok azdır.

-Mutluluk doğuştan gelen özelliklerimizle ilgili olsa da sonradan öğrenilen de bir durumdur.

-Kişilikle mutluluğun bir ilişkisi çok fazladır. Dışa dönük kendine güvenen insanlar kendi başlarına kalsalar bile mutlu olup, mutlu hissediyorlar.

-İyi bir ilişki taraflara mutluluk verir.

-Hedefleri olan aktif insanlar daha kolay mutlu olabilirler ve mutluluğu yakalayabilirler.

-Para mutluluğu getirmiyor Parayı doğru kullanınca mutluluğa giden yolu buluyorsunuz. Mesela o parayı paylaşmak ve bir şeylere destek olmanın kişide mutluluğa giden manevi doyumu arttırdığı da biliniyor. Onun için sosyo-ekonomik durumu üst düzey olan insanlar sosyal sorumluluk projelerinde görev alırlar.

-Herkesin hayatında olumsuz durumlar vardır.Önemli olan bunları iyi yöneterek olumlu duygulanım ve davranımları arttırmaktır. (Kendiniz halledemiyorsanız destek alın)

-İnsan kendinde neleri mutlu ettiğini görür. Böylelikle mutlu olduğu durumu,kişiyi, nesneyi ve ya her neyse tekrar tekrar yakalayarak mutluluğunu sürdürür.

-Mutlu insanlar hayatları daha düzgün gitsin diye çaba sarfederler.

19.YY William James mutluluk için der ki;

1. Ya beklentimizi düşük tutacağız,

2. Ya da başarı listemizi kabartarak mutlu olacağız.

Sanırım ben ikincisini yaparak mutlu oluyorum ve biliyorum ki insan aslında kendinde yakalar mutluluğu da mutsuzluğu da ... İzin verdiği sürece insanlar bizi mutlu da edebilir mutsuz da ...

Mutluluğu yakaladığınız günlere, haftalara, aylara, yıllara ve hatta ömürlere ...

Mutlu Kalın !



Uzm. Klinik Psikolog Nigar ÇİÇEK

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