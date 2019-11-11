Yürüyüşün Faydaları

Her gün 30 dakika düzenli yürüyüş yapmanın sağlığımıza faydaları

Hepimizin bildiği üzere tıp dünyasının babası Hipokrat’a göre ‘yürüyüş en güzel ilaç’tır. Gerçekten düzenli yürüyüş yapmak, sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek ve bununla birlikte yeterli uyku uyumak acil durumlar dışında doktora gitme ihtiyacımızı azaltır.

Peki, her gün 30 dakika düzenli yürüyüş yapmanın sağlığımıza ne gibi faydaları mevcut?

Öncelikle ruhsal sağlığımızı düzeltir, psikolojik sorunlar ile daha kontrollü baş edebiliriz. Alzheimer’e karşı faydaları ise yapılan çalışmalarda görülmüştür.

Yürüyüş ile ne gibi bir bağlantısı olabilir diye düşündüğünüz gözler, daha sağlıklı bir görüş sağladığı gibi göz tansiyonunu önler ve gözlerdeki basıncı azaltır.

Düzenli yürüyüş yaptığınızda kalp rahatsızlıklarını azalttığınız gibi kan basıncını düşürür ve kan dolaşımını düzeltirsiniz. İspanya’da yapılan bir çalışmada, 30.000 gönüllünün katıldığı, haftada en az 3 defa yürüyüş yapan kadınların kalp riskleri % 43 oranında azaldığı görülmüştür.

Yürüyüş akciğerdeki oksijen sirkülasyonunu arttırır ve akciğerlerin daha iyi çalışmasını sağlar.

Şekeri düzenlemede yürüyüşün koşudan daha çok faydalı olduğu görülmüştür. Yapılan 6 aylık bir çalışmada, bir grup yürüyüşçüler glukoz direncinde diğer grup koşuculardan altı kat daha iyi iyileşme göstermiştir.

Düzenli yürüyüş bağırsak kanseri riskini düşürür, sindirim sistemini düzeltir ve kabızlığa iyi gelir.

Yürüyüş büyük kasları çalıştırır ve böylece hızlı bir şekilde yağ yakımını sağlar. Orta tempolu bir yürüyüşte saatte ortalama 300 kalori yakabilirsiniz. Her gün 10.000 adım ise bir fitness aboneliğinden bile daha faydalı olabilir. Özellikle arada yokuş da çıkarsanız.

Yürüyüş mobiliteyi düzeltir, kemikleri güçlendirir ve kırık olasılıklarını düşürür. Her gün 30 dakika yürüyüş yapmak eklem ağrılarını, kas sertliği ve iltihapları azaltır.

Yürüyüş sırt ağrılarında mucizeler yaratabilir. Uzun mesafeli yürüyüşler daha iyi bir kan dolaşımı sağlar. Postür ve mobiliteyi düzeltir ve omurganızı güçlendirir.

Yürüyüş depresyon belirtilerini azaltır ve zindelik sağlar.

Kısacası yürüyüş mutluluk ve sağlıklı bir yaşam anlamına gelir. Birde ormanlık alanda yürüyüş yaparsanız şayet depresyona, şekere ve kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği İllinois üniversitesinde yapılan bir çalışmada görülmüştür.

Sağlıklı günler dileği ile…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

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