Karar yorgunluğu, fazla karar alma sonrasında kişinin karar vermede güçlük çekmesidir.

Gün içinde verilen kararlar çoğaldıkça karar verme becerisi azalıyor.

Sabahtan akşama kadar tercih yapmak durumunda kalıyoruz. Yiyecek, giyecek kararları, gitmek istediğimiz yere hangi yoldan gideceğimiz gibi kararları vermemiz gerekiyor.

Alışveriş yaparken de karar yorgunluğundan dolayı sıkıntı yaşanabiliyor.

Karar yorgunluğu, karar verme davranışından uzaklaşmaya, değerlendirme becerisinin azalmasına sebep olur.

Önemli kararları yorgun olmadığımız zamanlarda vermemiz gerekiyor. Sabah alınan kararlar çok daha uygundur.

Hangisini giyeceğim diye zorlanmamak için kıyafet sayısı azaltılabilir. Böylece kişi daha az karar vermiş olur.

Birey, yapılacaklar listesi oluşturursa, gün içinde verilen karar sayısını azaltmış olur.

Molalar verilerek zihin dinlendirilebilir. Düzenli olarak spor yapmak zihin yorgunluğunu önlüyor.

Daha fazla karar, sağlıklı olmayan karardır.

Seçenekleri azaltmak yorgunluğu önler.

Karar yorgunluğunda kişi vereceği kararlarda zorlanmaya başlar. Ne yiyeceğine, ne giyeceğine zor karar verir. Verimliliği düşer.

Beynimiz gün içinde verilen fazla kararlardan dolayı yoğun bir şekilde enerji tüketir, bu da karar yorgunluğuna neden olur.

Karar yorgunluğu kişinin geçmiş yaşantılarında faydalı alışkanlıklar kazanamamasından dolayı oluşmuştur.

Hipnoterapi - psikoterapi ile bireye yeni alışkanlıklar kazandırılarak karar yorgunluğunu aşması sağlanır.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

yaseminaydogdu@ymail.com