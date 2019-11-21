Uzun boylu erkekler neden minyon kadınlardan hoşlanır?

Minyon kadınların uzun boylu erkeklere, uzun boylu erkeklerin ise minyon kadınlara olan ilgisi artık herkes tarafından kabullenilen bir gerçek. Uzun boylu erkeklerin minyon kadınları çekici bulmalarının nedenleri...

1. Her zaman daha genç

Kaç yaşında olurlarsa olsunlar, minyon kadınlar oldukları yaştan en az 5 yaş kadar daha genç gösterirler.

2. Koruma duygusu

Minyon kadınlar biraz da erkeklerin egosuna hitap ediyor diyebiliriz. Erkekler genlerine işlemiş olan korumacı yapıları ve kendilerini güçlü hissetme arzularını minyon kadınlar ile daha çok hissederler.

3. Saç ve ten rengi önemli değildir

Minyon kadınlar saç ve ten rengi farkını ortadan kaldırır. Onların en belirgin özelliği minyon olmalarıdır.

4. Topuklu endişesi

'Topuklu ayakkabı giyse benden daha uzun olur mu?' korkusunu erkeklere yaşatmazlar.

5. Sarılmak mükemmeldir

Kısa boylu kızlar erkekte onları kollama, sarma kucaklama duygusu uyandırır.