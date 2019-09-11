İnsan sevmek, sevilmek, sarılmak, dokunmak, hayatını paylaşmak ister ve bu yüzden çift olur. Aralarına mesafe girmesine engel olamayan çiftlerin ilişkilerini sürdürmeleri mümkün. Sadece göz önünde bulundurmaları gereken bazı durumlar var. Peki, uzun mesafe ilişkisi nasıl yürütülür?

İlişkiniz tazeyse...

Eğer ilişki henüz başladıysa ve çift ayrı yerlerde yaşıyorsa, o ilişkinin geleceğini ilk aylarda bir araya gelme sıklığı ve iletişim biçimi belirler. En az birkaç günlük bir araya gelişler, çiftin birbirini tanımasına yardımcı olur. Eğer taraflar doğru insanı bulduklarına inanıyorlarsa ve yazılı, sözlü iletişimi sürdürüyorlarsa ilişki için doğru adımlar atılmış olur. İletişimin ve buluşmaların pozitif olması temelin sağlam atılmasını sağlar.

Hangisi taşınacak?

Temeli sağlam atılan ilişkinin sürebilmesi için, tarafların ne zaman bir araya geleceklerini bilmeye ihtiyaçları vardır. Bunun için birinin yer değiştirmesi gerekir. İş veya okul değiştirme, aileden ve sosyal çevreden uzaklaşma zorunluluğu, kararın verilmesinde etkilidir. Kimin taşınacağına, nerede yaşanacağına karar vermekte gecikilirse taraflar strese, ilişki de zora girebilir.

Taşınmadan olmaz mı?

Çift yakın şehirlerde yaşıyorsa, haftanın birkaç gününü beraber geçirebiliyorsa ilişki sağlıklı biçimde yürüyebilir. Her adımı beraber atmak zorunda olmadıkları için kendileriyle ilgilenecek vakitleri olur. Birbirilerini özlerler ama kısa sürede bir araya geleceklerini bildikleri için yalnız hissetmezler. Büyüyen özlem değil heyecan olur. Ancak uzak şehirlerde, ayrı ülkelerde yaşayan çiftlerin yaşadıkları yerlerden kopmayı göze almadan ilişki yürütmeleri biraz zorlama olur. Mesafeye bir de zaman eklenince, çiftler birbirinden uzaklaşır.

Süren ilişkide ayrı yerlerde yaşamak

Devam eden ilişkide taraflardan biri başka bir yere yerleşmek zorundaysa, ilişkinin yaşı ve çiftin duyguları önem kazanır. Yıllar içinde biraz yorulan çift nefes alma, ilişkiyi ve duygularını tartma fırsatı bulur. Gerçekten bir arada olmak isteyip istemediklerini anlarlar.