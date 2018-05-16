Vadistanbul AVM’de hamur karakterler canlanıyor

Vadistanbul, çocukların yaratıcılıklarını kullanarak ürün ortaya çıkarttığı ve doyasıya eğlendiği atölyeler yapmaya devam ediyor. 20 Mayıs Pazar gününe kadar Vadistanbul AVM’de düzenlenecek ‘Play Doh Touch’ etkinliğinde çocuklar, hamurdan yaptıkları maket karakterleri tabletler yardımıyla hareket ettirerek kendi filmlerini yapıyor.

Etkinliğe 4-12 yaş aralığındaki tüm çocuklar davetli

Baharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde Vadistanbul, 20 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek keyifli mi keyifli bir etkinliğe çocukları davet ediyor. ‘Play Doh Touch’ etkinliğinde baharın en renkli karakterleri birer oyun arkadaşına dönüyor.

Vadistanbul AVM’de kurulacak ‘Play Doh Touch’ etkinlik alanında çocuklar rengarenk Play Doh hamurlarıyla; tırtıllar, dinozorlar, arılar, çiçekler, kelebekler ve daha pek çok farklı maket karakter yapıyor. Bu karakterleri tablette tarattıktan sonra karakterler kendi dünyalarında canlanıyor.

Tabletteki rengarenk dijital ortamda hayat bulan karakterlerle çocuklar isterlerse ekrana dokunarak etkileşime geçiyor ve oyunlar oynuyor. Etkinlik alanında dolaşan dev Play Doh maskotları ile tanışan çocuklar Photoshooting alanında da fotoğraflarını çektirebiliyor. Tüm fotoğraflar elektronik posta yolu ile misafirlere armağan ediliyor.

20 Mayıs 2018 tarihine kadar saat 12.00-20.00 arasında her gün düzenlenecek etkinliğe 4-12 yaş aralığındaki tüm çocuklar davetli. Vadistanbul AVM’deki etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi vadistanbulavm.com adresinden alınabiliyor.