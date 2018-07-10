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    HaberlerEtkinlikVadistanbul Jolly Joker Temmuz ayı konser takvimi
    10.07.2018 - 11:49 |

    Vadistanbul Jolly Joker Temmuz ayı konser takvimi

    Vadistanbul AVM’de bulunan Jolly Joker Temmuz ayında birbirinden başarılı sanatçıları müzikseverlerle buluşturuyor. Etkinlik takvimi şöyle;

    Vadistanbul Jolly Joker Temmuz ayı konser takvimi

    13 Temmuz Cuma günü saat 22.00'da Yaşar konseri

    Sevilen şarkıcı Yaşar, müzikseverlerle Jolly Joker Vadistanbul Sahnesi'nde buluşacak.

    14 Temmuz Cumartesi saat 22.00'da Fatih Ürek konseri

    Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, sevenleriyle Jolly Joker Vadistanbul'da buluşacak.

    20 Temmuz Cuma günü saat: 22.00'da Koray Avcı konseri

    Koray Avcı, sevenleriyle Jolly Joker Vadistabul'da buluşacak.

    21 Temmuz Cumartesi günü saat: 22.00'da Hakan Altun konseri

    Türk müziğinin sevilen ismi Hakan Altun, Jolly Joker Vadistanbul’daki konseriyle müzikseverlerle buluşacak.

    27 Temmuz Cuma günü saat: 22.00'da Mor ve Ötesi konseri

    Mor ve Ötesi sevenleriyle Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde buluşacak.

    Tüm etkinlikler için biletler, biletix ve Vadistanbul’daki Jolly Joker bilet satış noktalarından temin edilebilir.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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