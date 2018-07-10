Vadistanbul Jolly Joker Temmuz ayı konser takvimi
Vadistanbul AVM’de bulunan Jolly Joker Temmuz ayında birbirinden başarılı sanatçıları müzikseverlerle buluşturuyor. Etkinlik takvimi şöyle;
13 Temmuz Cuma günü saat 22.00'da Yaşar konseri
Sevilen şarkıcı Yaşar, müzikseverlerle Jolly Joker Vadistanbul Sahnesi'nde buluşacak.
14 Temmuz Cumartesi saat 22.00'da Fatih Ürek konseri
Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, sevenleriyle Jolly Joker Vadistanbul'da buluşacak.
20 Temmuz Cuma günü saat: 22.00'da Koray Avcı konseri
Koray Avcı, sevenleriyle Jolly Joker Vadistabul'da buluşacak.
21 Temmuz Cumartesi günü saat: 22.00'da Hakan Altun konseri
Türk müziğinin sevilen ismi Hakan Altun, Jolly Joker Vadistanbul’daki konseriyle müzikseverlerle buluşacak.
27 Temmuz Cuma günü saat: 22.00'da Mor ve Ötesi konseri
Mor ve Ötesi sevenleriyle Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde buluşacak.
Tüm etkinlikler için biletler, biletix ve Vadistanbul’daki Jolly Joker bilet satış noktalarından temin edilebilir.