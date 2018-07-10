Vadistanbul Jolly Joker Temmuz ayı konser takvimi

13 Temmuz Cuma günü saat 22.00'da Yaşar konseri

Sevilen şarkıcı Yaşar, müzikseverlerle Jolly Joker Vadistanbul Sahnesi'nde buluşacak.

14 Temmuz Cumartesi saat 22.00'da Fatih Ürek konseri

Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, sevenleriyle Jolly Joker Vadistanbul'da buluşacak.

20 Temmuz Cuma günü saat: 22.00'da Koray Avcı konseri

Koray Avcı, sevenleriyle Jolly Joker Vadistabul'da buluşacak.

21 Temmuz Cumartesi günü saat: 22.00'da Hakan Altun konseri

Türk müziğinin sevilen ismi Hakan Altun, Jolly Joker Vadistanbul’daki konseriyle müzikseverlerle buluşacak.

27 Temmuz Cuma günü saat: 22.00'da Mor ve Ötesi konseri

Mor ve Ötesi sevenleriyle Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde buluşacak.

Tüm etkinlikler için biletler, biletix ve Vadistanbul’daki Jolly Joker bilet satış noktalarından temin edilebilir.