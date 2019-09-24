Vajinal genişliğe ameliyatsız tedavi

"Genital bölge kaslarındaki gevşeme ve bunun beraberinde getirdiği problemler kadınları çok mutsuz ediyor" diyen Dr. Nüket Eroğlu "Ancak bu sorunların üzerini örtmek ve görmezden gelmek en yanlış hareket. Cinsellik yemek, içmek gibi herkesin ihtiyaç duyduğu hem bedensel hem ruhsal tatmin yolu. Mutsuz kadın, mutsuz toplum demek. Kadınların tüm bu problemlerden ameliyatsız olarak kurtulması çok kolay" açıklamasında bulundu.

Dr. Nüket Eroğlu, yaş ilerlemeye başlayıp kaslar gevşemeye başladığında vulvovajinal bölgedeki kasları korumanın önemli olduğunu söyledi. Yaşlanmanın kaçınılmaz bir süreç olduğunu vurgulayan Dr. Nüket Eroğlu, vajinal kasların sıkılığını korumak için tedbir alınmazsa elastikiyet azalması ve kolajen kaybının ilerleyerek bu durumun kendini idrar kaçırma ve cinsel tatminsizlik olarak göstereceğini belirtti.

"Özellikle genetik yatkınlık, doğumlar, yoğun cinsel ilişki nedeni ile vajinal bölgede yaşanan gevşeklik zamanla çok ciddi psikolojik sıkıntılara neden oluyor. Menopoz döneminde genital cilt dokusunun incelmesiyşe artan vajinal kuruluk ve ağrılı cinsel ilişki moral bozuyor. Kadınlar sık vajinal enfeksiyon, tekrarlayan mantar enfeksiyonu sorunu ile karşı karşıya kalıyor" diyen Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Acısız, ağrısız tedavi edilebiliyor

"Radyofrekans tedavisi ile genital gençleşme en yeni tedavi protokolü. Radyofrekans tedavisinde uygulama cerrahi ya da iğne gibi hiçbir girişimsel işlem ve anestezi gerektirmiyor. Bu nedenle acısız, ağrısız ve tamamen komplikasyonsuz bir tedavi. Vulvaya ve vajina kanalına uygulanan radyofrekans işlemi ortalama 30 dakika kadar süren, uygulaması son derece basit ama son derece etkili bir işlem.

Vulvovajinal sıkılaştırma idrar kanalı çıkışını pozitif etkileyeceği için idrarını tutamayan ve öksürünce, hapşırınca, kahkaha atınca idrarını kaçıran kadınlar için son derece mutluluk verici bir sonuç doğuruyor.

Radyofrekans, genital dokuda gençleşme sağlarken vajinal küçük dudaklarda da küçülme ve sıkılaşma sağlayarak estetik bir görünüm yaratıyor.

Radyofrekans tedavisi vajina girişini sıkılaştırıyor, vajinal ıslaklığı artırıyor, G noktasının penise sürtünme şiddetini artırarak cinsel ilişki sırasında hazzı yoğunlaştırıyor ve orgazm kalitesini artırıyor. Vajinal giriş kısmının daraltması ve sıkılaşması partner tarafından da net olarak hissediliyor. İşlemden 2-3 hafta sonra etkinlik daha da artarak hissedilmeye başlanıyor."