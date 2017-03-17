Vakko Esmod Moda Akademisi bahar dönemi eğitim programları
Geleceğin moda endüstrisini yaratacak profesyonellerin yetiştirildiği Vakko Esmod Moda Akademisi’nde bahar dönemi eğitim programları kayıtları başladı.
Vakko ESMOD Moda Akademisi, bahar dönemi programlarıyla modaya ilgi duyan ve moda alanında kariyer yapmayı hedefleyenler için farklı alanlarda uluslararası seviyede eğitimler sunuyor.
Atölye ve Sertifika Programları
Görsel Düzenleme Ve Vitrin Tasarımcılığı Sertifika Programı -17 Mart 2017
Görsel Düzenleme Ve Vitrin Tasarımcılığı Sertifika Programı-17 Mart 2017
Eğitimcinin Eğitimi Sertifika Programı-17-18 Mart 2017
Modelizm Sertifika Programı - Başlangıç Seviyesi -18 Mart 2017
Sevdiğin Elbisenin Kalıbını Çıkar-Kalıp Teknikleri Atölyesi - 19 Mart 2017
Kumaş Tekstil Ve Teknolojisi Sertifika Programı - 20 Mart 2017
Moda Tasarımı Sertifika Programı-Başlangıç Seviyesi - 20 Mart 2017 I. Sınıf
Stil Danışmanlığı Sertifika Programı - İleri Seviye - 3 Nisan 2017
Stil Danışmanlığı Sertifika Programı- İleri Seviye 3 Nisan 2017
Moda Marka Yönetimi Sertifika Programı - 3 Nisan 2017
Baskı Desen Tasarımı Kısa Dönem Sertifika Programı 3 Nisan 2017
Baskı Desen Tasarımı Kısa Dönem Sertifika Programı - 3 Nisan 2017
Stil Danışmanlığı Sertifika Programı - 8 Nisan 2017
Ekipte Jenerasyon Farklılıkları Uyumu Ve Yönetimi Sertifika Programı - 21 Nisan 2017
Kumaş Tekstil Ve Teknolojisi Sertifika Programı - 24 Nisan 2017
İş Yönetimi Sertifika Programları- İlkbahar Dönemi 2017