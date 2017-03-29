Vakko’nun 40 yılı aşkın süredir sunduğu Özel Dikim koleksiyonuna hayat veren İtalyan terziler ile 29-30-31 Mart tarihlerinde Vakko Zorlu, Vakko İstinye Park ve Vakko Akasya’dagerçekleştirilecek “Özel Dikim Günleri, giyimini kişiselleştirmek isteyen Vakko erkeklerine rafine ve benzersiz bir şıklık sunuyor.

Dünyanın en kaliteli kumaş ve aksesuarları, kişiye özel zevkle buluşarak, usta ellerin dokunuşlarıyla Vakko Özel Dikim Günleri’nde hayat buluyor. Deneyimli İtalyan terzilerin sihirli dokunuşları ile kişiselleştirilmiş detayların keyfini çıkarmak isteyen Vakko dostları; “Özel Dikim Günleri” ile dünyanın en kaliteli kumaşları, en özel düğme ve aksesuarları, astarları ve daha bir çok özel detay arasından seçim yaparak bedenlerine kusursuz şekilde uyacak takım elbise, ceket, pantolon ve gömlek siparişi verme imkanına sahip olacak.

Vakko Özel Dikim Günleri

Vakko Zorlu- 29 Mart

Vakko İstinye Park - 30 Mart

Vakko Akasya - 31 Mart

