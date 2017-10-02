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    HaberlerEtkinlikVakkorama Events devam ediyor
    02.10.2017 - 16:42 |

    Vakkorama Events devam ediyor

    Dünyaca ünlü DJ’lerin canlı performansları, partiler ve workshoplar her Çarşamba Vakkorama İstinyepark’ta süprizlerle dolu,  heyecan verici bir deneyim yaşatacak.

    Vakkorama Events devam ediyor

    Özgür, dinamik, cesur ve enerjik ruhlar Vakkoramaİstinyepark’ta sınır tanımayan eğlence için bir araya geliyor. Dünyaca ünlü DJ’lerin canlı performansları, partiler ve workshoplar her Çarşamba Vakkorama İstinyepark’ta süprizlerle dolu, heyecan verici bir deneyim yaşatacak.

    Kovacs ve Warner için hazırladığı My Love adlı fantastik remix’iyle adından söz ettiren Dünyaca ünlü yunan DJ Tasos, yaratıcı setlerini VakkoramaEvents’te müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.
    Müziğin özgür ruhunu kitlelerle buluşturan DJ Tasos 4 Ekim’de Vakkorama Events kapsamında Vakkorama İstinye Park’ta olacak. 17:00-20:00 arası gerçekleşecek etkinlik müziğin dinamizmini tüm renkleri ile yaşatacak.

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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