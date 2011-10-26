Van’da meydana gelen depremde çok sayıda yurttaşımız hayatını kaybetti, birçoğu da evsiz kaldı. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bu ortamda, müzisyenler en iyi yaptıkları şeyi, ürettikleri müziği arkalarına alarak Van’a destek için KüçükÇiftlik Park’ta bir araya geliyor. 40 sanatçının koşulsuz olarak vereceği konser, 30 Ekim Pazar günü Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirilecek ve konserin tüm geliri Van’a destek için Kızılay’a verilecek.

Demir Demirkan, Emre Aydın, Feridun Düzağaç, Kurban, Model, Moğollar, Mor ve Ötesi, Ogün Sanlısoy, Redd, Şebnem Ferah ve Yüksek Sadakat’in de dahil olduğu 40 sanatçının ücretsiz olarak katılımıyla gerçekleşecek olan ‘VAN İÇİN ROCK’ konseri, 30 Ekim 2011 Pazar günü saat 11.00 – 00.00 saatleri arasında Küçükçiftlik Park’ta yapılacak. Açılışını Hayko Cepkin’in yapacağı konser, Dream TV‘den canlı yayınlanacak. İzleyiciler canlı yayında verilecek numaraya SMS göndererek katkıda bulunabilecekler. Biletleri 20 liradan satılacak olan konserin bilet, yiyecek, içecek vb. tüm gelirleri Türk Kızılay’ı vasıtasıyla Van’a aktarılacak.

Konserde malzeme yardımı da toplanacak



Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirilecek organizasyona katılımcılar Van’a göndermek istedikleri malzemeleri getirebilecekler. Alanda toplanacak tüm malzemeler Şişli Belediyesi ekipleri tarafından ayrıştırılıp paketlenerek Van’a ulaştırılacak.

VAN İÇİN ROCK konseriyle ilgili ayrıntılar internet adresiyle, http://twitter.com/vanicinrock twitter hesabından takip edilebilecek. Biletler ise Biletix ve Küçükçiftlik Park gişelerinden temin edilebilecek.

Sahne Alacak İsimler: 4x4, Aslı, Aylin Aslım, Aydilge, Ayşe Saran- Murder King, Barlas, Can Bonomo, Cem Köksal, Çilekeş, Demirhan Baylan, Demir Demirkan, Dilemma, Duman, Direc-t, Emre Aydın, Ete Kurttekin, Feridun Düzağaç, Foma, Gece, Gece Yolcuları, Gripin, Haluk Levent, Hayko Cepkin, Kurban, Mabel Matiz, Malt, Marsis, Melis Danişmend, Model, Moğollar, Mor ve Ötesi, Multitap, Ogün Sanlısoy, Özge Fışkın, Öztürk, Pamela, Redd, Şebnem Ferah, TNK, Yüksek Sadakat.