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02.08.2019 - 12:33

Varis tedavi edilmezse ne olur?

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Rengin Türkgüler, tedavi edilmeyen varislerin oluşturacağı sağlık risklerini sizler için anlattı.

Varis tedavi edilmezse ne olur?

 

Tedavi edilmeyen varisli damarların çeşitli olumsuz sonuçları vardır ve bunların ciddiyeti durumlarına bağlı olarak kişiden kişiye değişir. Varisli damarları tedavi edilmeyen birçok insan sürekli ağrı, yorgunluk ve bacak veya ayak bileklerinde şişlik semptomları yaşar. Daha ileri tıbbi problemler arasında hiperpigmentasyon, lipodermatoskleroz, venöz bacak ülserleri, spontan kanama, yüzeyel tromboflebit ve derin ven trombozu adı verilen potansiyel olarak yaşamı tehdit edici bir durum bulunabilir. Variköz damarlarınızın ciddiyetinden emin değilseniz, durumunuzun ciddiyetini ve tedavinin gerekli olup olmadığını belirleyebilecek uzman bir doktordan destek almalısınız.

Varisli damarlarda biriken kan oksijen ve besinlerden mahrumdur. Damarlar ayrıca yüksek basınca dayanamaz ve kırmızı kan hücreleri ile sıvının bacağın dokularına sızmasına izin verir, bu da ağrılı şişmeye neden olur. Dokulardaki kırmızı kan hücreleri kronik enflamasyona neden olur ve cilt koyulaşır ve yayılır. Koyu renk değişikliğine hiperpigmentasyon denir. Cilt ve cilt altındaki yağlar zamanla iltihaplanırsa dokular odunsu bir hal alır ve sertleşir. Bu odunsu, sert dokuya ise lipodermatoskleroz denir.

Kronik venöz yetmezlik olduğunda zamanla oluşabilecek bir durum venöz bacak ülseridir. Variköz venlere bağlı ülserler ağrılıdır ve iyileşmesi zordur. Bazen ülserler, damarlardaki geri kan akışı düzeltilinceye kadar iyileşemez.

Spontan kanamalar görülebilir

Tedavi edilmeyen varisli damarların bir başka olası sonucu varisli damarlardan spontan kanamadır. Damarlar üzerindeki cilt inceldikçe, damar dış dünyaya maruz kalabilir ve giysiler, yatak örtüleri vb. ile kolayca yaralanabilir. Kan kaybı önemli sonuçlar doğurabilir.

Yüzeyel tromboflebit (ST), cilt yüzeyinin hemen altında bir damar iltihabıdır. Enflamasyonun nedeni enfeksiyon değildir. Aksine, enflamasyon damardan kan akışının azalması, damarın hasar görmesi ve kanın pıhtılaşmasından kaynaklanır. ST'nin özellikleri cilde kızarıklık ve sert, yumuşak, sıcak bir damardır. Lokalize bacak ağrısı ve şişmesi de görülebilir.

ST'nin aksine derin ven trombozu (DVT) önemli ve ciddi tıbbi problemlerle ilişkilendirilebilir. DVT genellikle ilk önce alt bacağın baldırında “çekme” hissi olarak fark edilir ve oldukça acı verici olabilir. Belirtiler ayrıca ilişkili sıcaklık, kızarıklık ve şişliği içerir. Şişlik sıklıkla diz üstüne kadar uzanır.

Bazı hastalar DVT geliştirmek için daha yüksek risk altındadır. Bunlar, aşağıdaki özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip insanları içerir:

  • 60 yaş üstü
  • Uzun süreli hareketsizlik / felç
  • Habis tümör
  • Kan pıhtılaşma bozuklukları
  • Şişmanlık
  • Hamilelik ve doğum sonrası
  • Enfeksiyon

DVT tanısı konduğunda, antikoagülasyon tedavileri sıklıkla başlar. Antikoagülasyon, kan pıhtısının ilerlemesini önler, pıhtıyı parçalar ve pıhtıların akciğerlere gitmesini önler. Eğer bir pıhtı akciğerlere giderse, buna “pulmoner embolus” denir ve sonuç ölümcül olabilir.

Varisli damarlarınızı tedavi etmeniz gerekip gerekmediğinden emin değilseniz bilgi almak için mutlaka alanında uzman bir doktora başvurmalısınız. Bir uzman durumunuzu değerlendirebilir ve ne tür bir tedavinin gerekli olduğunu belirleyebilir.

 

 

 

 

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