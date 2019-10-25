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25.10.2019 - 11:22 |

Varis tedavi edilmezse ne olur?

Günümüzde yapılan çok sayıda klinik çalışma, bacaklarda varis görülme olasılığının, kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha fazla olduğunun altını çizerken, sıklığın yaşla birlikte arttığını da ortaya koyuyor.

Varis tedavi edilmezse ne olur?

Kadın-erkek fark etmeksizin bireyler incelendiklerinde, varis görülme oranının 40 yaşındakilerde %22, 50 yaşındakilerde %35, 60 yaşındakilerde %41 olduğu görülüyor. Peki bu kadar sıklıkla yaşadığımız varis problemi tedavi edilmezse vücudumuzda ne gibi hasarlar meydana gelir? Kalp ve Damar Cerrahı Prof Dr Semih Barlas bu soruya yanıt verdi... Kadın-erkek fark etmeksizin bireyler incelendiklerinde, varis görülme oranının 40 yaşındakilerde %22, 50 yaşındakilerde %35, 60 yaşındakilerde %41 olduğu görülüyor. Peki bu kadar sıklıkla yaşadığımız varis problemi tedavi edilmezse vücudumuzda ne gibi hasarlar meydana gelir? Kalp ve Damar Cerrahı Prof Dr Semih Barlas bu soruya yanıt verdi... Prof Dr Semih Barlas yaşayabileceğimiz riskleri şöyle sıraladı;

1- Yara: Bacak venlerindeki basıncın artması,  damar içinden komşu dokulara doğru sıvı kaçışına ve şişliğe (ödem) yol açar. Deri, kronik ödemle değişikliğe uğrarken, kendini yenileme/iyileştirme özelliğini de yitirmeye başlar. Basit bir kaşıma gibi küçük travmalar dahi bacakta yara (ülser)’lara yol açabilir.

2- Bakteri Enfeksiyonu: Ödemli cilt, kendisine gerekli olan besleyici maddeleri yeterince alamadığı için yaraların iyileşmesi çok uzun süre alabilir. Aynı zamanda enfeksiyon riski de artar.Deri üzerinde bakteriler, normal koşullarda da bulunurlar. Ama cilt bütünlüğünün bozulması ile birlikte bu bakteriler vücuda girme şansına kavuşurlar. Sonuçta, iyileşmesi bozulmuş, yara açılmış bir ortama enfeksiyon da eklenmiş olur.

3- Kan Göllenmesi ve Kan Kaybı: Cildin hemen alt tabakasında yer alan varislerin içinde, gerek ven kapakçıklarının bozukluğu gerekse damar duvarının zayıflığı yüzünden, büyük miktarda kan toplanmaya başlar. Eğer varisin bulunduğu bölgenin hemen üzerinde bir kesi olursa bu, ciddi miktarda kan kaybına yol açarken, kanamayı durdurma da güç olur. Eğer kesi olmaksızın, venin bulunduğu bölge bir travma alacak olursa – ki aynı pozisyonda oturmak bile buna yol açabilir- ciltte büyük morluklar (hematom) karşımıza çıkabilir. 

4- Kan Pıhtısı: Varislerde kan göllendikçe, içlerinde pıhtı oluşma riski vardır. Buna sık olarak ‘tromboflebit’ adı verilir. Ven genellikle bir kablo gibi sertleşir, etraflarındaki yumuşak dokuda kızarıklık ve ısı artışı görülür. Varislerinde pıhtı oluşan bireylerin daha büyük ve önemli derin venlerinde de pıhtı oluşma riski vardır. Buna ‘derin venöz tromboz-DVT’ adı verilir. Bacak ağrılı, şiş, kızarık iken dokunmak veya yürümek, bu ağrının şiddetini arttırır. Bu durum, varislerin çok ciddi bir komplikasyonu olup acil tedaviyi gerektirir.

5- Akciğer Embolisi: Tek başına bir pıhtının varlığı bile ciddi bir tehlikeyi oluştururken, pıhtının bulunduğu yerden kopup akciğerlere gitmesine ‘pulmoner emboli’ adı verilir. Tablo, yaşamsal tehlike oluşturur.

 

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