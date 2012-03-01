"Vazgeçemeyeceğiniz" bir workshop!

Sevda SERBEST

Hayalini kurduğum lezzetleri hayata geçirmek için MSA "Vazgeçemedikleriniz" workshop'una katıldım. 25 Şubat günü Mutfak Sanatları Akademisi’nde Şef Erkan Yeşil’in önderliği ile her zaman restoranlarda çok severek yediğimiz tadları birlikte hazırladık. Biri bana ” bir gün içerisinde, Niçoise Salata, Ricotta ve Ispanaklı Ravioli,Viyana Usulü Dana Şinitzel, Alman Usulü Patates Salatası ve dillere destan bir Creme Brülee yapacağımı” söylese, ” hayal kurma” derdim. Ama her şey hayal kurmakla ve MSA'nın büyülü okuluna adım atmakla gerçeğe biraz daha yaklaşıyor.



Hayalini kurduğum MSA ile tanışmam sonunda gerçekleşti. Daha kapıdan girer girmez, burada harika saaatler geçireceğimi hissettim.

Mutfağı çok sıcak, bizimle birlikte çalışan asistanlar çok yardım sever. Şef Erkan Yeşil ise pozitif enerjisiyle biz workshop öğrencilerine keyfli saatler sunmaktan gayet memnun görünüyordu.





Asla yapamam diyebileceğiniz her türde yemek, burada hem de çok lezzetli şekilde kendi ellerinizden çıkıyor. Üstüne bir de MSA’nın şarap ikramıyla hazırladığınız yemekleri afiyetle yiyebiliyorsunuz:) Workshop sırasında yeni insanlarla tanışmak, neşeli anlara tanık olmak ve en yeni püf noktalarını öğrenmek de ayrı bir keyif.



Bir makarna hamuru açacağım, sarımsak ve soğanları pek nizami şekilde doğrayacağım ve kırmızı eti harika kıvamda pişirebileceğimi görünce, mutfağa olan uzaktan hayranlığımı yakına doğru çekmeye karar verdim. MSA mutfakla aranızı iyileştiriyor.





Workshop sonunda sertifikalarımızı alırken ki sevincimiz ise görülmeye değerdi doğrusu. Bize hediye ettikleri MSA mutfak önlükleri ise gerçekten bugünü hatırlatacak çok şık bir anı oldu.

Eğer siz de bu eşşiz deneyimi tatmak isterseniz Mutfak Sanatları Akademisi’ (MSA) nin Mart ayı workshop programına göz atın derim.



MSA Mart ayı programı



Etler ve Pişirme Teknikleri 03 Mart Cumartesi 10:00 – 14:00



Modern Yorumlarla Türk Mutfağı 05 Mart Pazartesi 10:00 – 14:00



Türk Mutfağı’ ndan Vazgeçemediklerimiz 08 Mart Perşembe 19:00 – 22:00



Rudolf Van Nunen ile Doğu-Batı Sentezi 10 Mart Cumartesi 10:00 – 13:00



Mutfakta 8 Hafta 11 Mart Pazar 15:00 – 19:00



İtalyan Mutfağı 1 12 Mart Pazartesi 19:00 – 22:00



Şef’in Menüsü Özgür Önol ile Özgün Tarifler 15 Mart Perşembe 19:00 – 22:00



Küçük Gurme 1 ( 5-9 yaş ) 17 Mart Cumartesi 16:00 – 18:00



Tapas 17 Mart Cumartesi 10:00 – 14:00



İtalyan Mutfağı 2 19 Mart Pazartesi 19:00 – 22:00



Kekler ve Pastalar 20 Mart Salı 10:00 – 14:00



Uzakdoğu Mutfağı 21 Mart Çarşamba 19:00 – 22:00



Balıklar ve Kabuklular 24 Mart Cumartesi 10:00 – 14:00

Detaylı bilgi için: http://msa.com.tr