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22.07.2019 - 11:16

Vazgeçilmeyen yaz dekorasyonu: Denizci dekoru

Denizci dekoru, modası hiç geçmeyecek özellikle yazın evlere çok yakışacak bir dekordur. Mavi ve beyaz duvarlar, vazolar ve yastıkların yanı sıra denizci aksesuarları, sizin suyun kenarındaymışsınız gibi hissetmenizi sağlayabilir. Peki, denizci dekorunu evinize nasıl uygulayabilirsiniz?

Vazgeçilmeyen yaz dekorasyonu: Denizci dekoru

Yaz aylarında evinizde dekor değişikliği yapmak istiyorsanız, denizci dekoru mükemmel bir seçim olacaktır. Size denizi hatırlatacak elementlerin etrafınızda olması için sahile gitmenize gerek yok. Mavi ve beyaz duvarlar, vazolar ve yastıkların yanı sıra denizci aksesuarları, sizin suyun kenarındaymışsınız gibi hissetmenizi sağlayabilir. İnsanlar, ikinci ya da tatil evlerinde, özellikle de denize yakın olanlarında denizci dekoru kullanma eğilimindedirler. Ancak, herhangi bir evi bu şekilde dekore edebilirsiniz. Bu dekor rahatlatıcı, nostaljik, sıcaktır ve oldukça iyi bir karşılama sunar. Peki, denizci dekoru evinize nasıl uyarlayabilirsiniz? İşte sizin için 4 pratik yöntem paylaştık.

Bu dekorasyonda renklerin önemi büyük 

Denizci dekoru mavi, beyaz renklerle ve çizgili desenle nitelendirilmiştir. Açık maviden çivit mavisine kadar, mavinin her tonunu kullanabilirsiniz. Bu renk, sizi sakin ve huzurlu bir denize taşır. Ayrıca, kirli beyaz, normal beyaz ya da beyazın herhangi bir tonunu da kullanabilirsiniz. Bu renkler, denizci dekorunun asıl renkleri olsa da, diğer renkler de bu tür bir dekor için oldukça uygundurlar. Mesela, sedir, yeşil, gri ve hatta kırmızı bir dokunuş da kullanabilirsiniz. Kendi tercihlerinize ve evinizde istediğiniz tarza bağlı olarak bu renklerden seçip kombinlemelisiniz. Bu renkler sadece mobilyalarda, kumaşlarda ve dekoratif eşyalarda kullanılmamalıdırlar. Duvarlar da, denizci dekoru için önemli kısımlardır. Duvarları bu renklere boyamak, alana huzur, ferahlık ve denizin arılığını getirir.

Ahşap deniz hayatını en iyi yansıtan malzemedir 

Mükemmel deniz dekoru için bu konuda işe yarar malzemelere de ihtiyacınız var. Ahşap, deniz hayatını en iyi yansıtan malzemedir. Ek olarak, ahşap oldukça sıcak bir ortam yaratmanıza yardımcı olacak hoş bir malzemedir. İdeal olarak, denizci dekoru ile dizayn edilmiş bir alanda zemin ahşap döşemeli olmalıdır. Ancak, ahşabı tavanda veya hatta duvarlarda frizlerle süsleyerek de kullanabilirsiniz. Bu tarz bir dekorasyon için ideal olan, açık renkleri tercih etmenizdir. Ahşabı beyaza boyamak en iyi yöntemdir. Ahşap sandalyelerde, masalarda ve geri kalan mobilyalarda da kullanılabilir.

Dekoratif eşyalar kullanın 

Vazgeçilmeyen yaz dekorasyonu: Denizci dekoru

Denizi anımsatan dekoratif parçalar önemlidir. Ne kadar çok dekoratif eşya kullanırsanız, deniz ortamınız o kadar iyi olacaktır. Bu özel dokunuşu alanlarınızda sağlayacak çok sayıda farklı içerikli parçalar bulabilirsiniz. Camadan düğümü, filika demiri, tekneler, balıklar, deniz kabukları ve deniz yıldızı bunun için harika seçeneklerdir. Bu aksesuarlar, herkesi denize yakın bir yerlerde hissettirir.

Mobilyalara, yastıklara, halılara, masa örtülerine ve peçetelere gelecek olursak… Bu alanlarda çizgili desenleri kullanmalısınız. Bunun için, doğal olarak, en iyi renkler mavi ve beyazdır. Ayrıca, çizgili deseni yemek takımlarında da tercih edebilirsiniz.

Vazolar, mumlar ve lambalar gibi diğer dekoratif parçalar, ortamı şık bir hale getirmek için yardımcı olurlar. Bu bağlamda, aynı mavi ve beyaz tonlardaki parçaları veya deniz kabukları veya ipleri gibi denizi anımsatan doğal malzemeler içeren parçaları seçmelisiniz.

 Doğal ışıkla destekleyin

Son olarak, ışık denizci dekorundaki önemli bir temadır. Denizi hatırlatan bir alan tamamen aydınlık olmalıdır. Sonuç olarak, denizi düşündüğünüzde, hemen güneşi, açık bir çevreyi doğal bir ışıkla birlikte düşünürsünüz. Denizci dekoru ile harika alanlar yaratmak için, bu alanlar mümkün olduğunca doğal ışığa sahip olmalılar. İdeal olarak, güneşin içeri girmesini ve ışığın mümkün olduğunca parlamasını sağlamalısınız. Perdeleri sürekli açık bırakmaya çalışın.

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